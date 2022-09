Uno scontro social inaspettato, quello tra Marina La Rosa e l’ex coinquilino del GF Lorenzo Battistello. Il motivo del contendere è la difesa dell’ex gieffino nei riguardi di Giorgia Meloni. A quanto pare, la “gatta morta” non apprezza la leader di Fratelli d’Italia.

Marina La Rosa contro Battistello per la Meloni

Lorenzo Battistello, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto un post dedicato a Giorgia Meloni. Dopo la sua vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, molte donne si sono dette infuriate per il suo trionfo perché non si sentono rappresentate da lei. Tra queste ci sono tante “femministe” ed è proprio a loro che si è rivolto Lorenzo.

Le parole di Battistello in favore di Meloni

Battistello, a didascalia di una foto che ritrae la Meloni sorridente, ha scritto:

“Poche volte ho visto un accanimento così crudele da parte delle femministe nei confronti di una donna e non capisco… non capisco il perché se per una volta, ed aggiungo finalmente, una donna arriva al timone di comando. Invece di festeggiare ed essere felici si accaniscono ed insultano, minacciano ed augurano le peggiori cose ad una mamma, una donna. Lo trovo osceno e veramente di poco gusto, vai Giorgia insegna alle femministe ad essere femministe”.