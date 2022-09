Giorgia Soleri contro Giorgia Meloni sull’aborto

Nel corso della giornata internazionale dell’aborto sicuro, la campagna Libera di Abortire, promossa da Radicali Italiani e da una rete di associazioni, Giorgia Soleri si è scagliata contro Giorgia Meloni, incolpandola di voler togliere alle donne il diritto “all’aborto sicuro”.

L’evento Vadosulsicuro, organizzato a Milano nel corso della campagna Libera di Abortire, promossa da Radicali Italiani e da una rete di associazioni, ha ospitato Giorgia Soleri. La compagna di Damiano dei Maneskin ha parlato della sua esperienza di interruzione volontaria di gravidanza e si è scagliata contro Giorgia Meloni. “Vogliono toglierci il diritto di scegliere“, ha tuonato la Soleri.

La Soleri ha dichiarato:

“In questa campagna elettorale abbiamo sentito dire che Giorgia Meloni non vuole toccare il diritto all’aborto, ma garantire l’applicazione della legge 194. Ma non riuscite a capire che è proprio questo il problema? Il primo punto della legge dice che l’obiettivo e la tutela sociale della maternità. Come può una legge del genere garantire un aborto sicuro, un aborto in cui nessuna persona si senta colpevole di quello che sta facendo?”.