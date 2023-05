Nuovo momento di crisi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? I due, insieme da quel fatidico Grande Fratello Vip 5, pare stiano attraversando un momento di crisi. C’è chi parla addirittura di una rottura ufficiale: i due ex gieffini si sono lasciati? Il retroscena lascia il dubbio e incuriosisce i fan della coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Rumor e retroscena

Non è passato molto tempo dalla loro ultima crisi: vi ricordate quando Alfonso Signorini, in diretta tv, chiamò l’influencer al centro dello studio del Grande Fratello Vip per chiederle come andassero le cose con il fidanzato? Se quel periodo di crisi si era concluso nel migliore dei modi, pare che a fare capolino sui sentimenti dei due ce ne sia uno completamente nuovo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? È questo il rumor che starebbe circolando un po’ ovunque negli ultimi tempi, scatenando reazioni nei fan affezionati della nota coppia. Sebbene ci sia qualcuno che grida alla fake news, ci sono pagine che parlerebbero di un “ex signor Salemi“, lasciando intendere che qualcosa, tra i due, deve essere davvero successo.

Non si conosce molto di più riguardo la situazione attuale della coppia e il retroscena non sembra essere particolarmente chiaro. Qualcuno parla anche di hype mediatico, ma è ancora presto per confermare o smentire il tutto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Il silenzio dei due sull’indiscrezione

La notizia sulla loro presunta rottura continua a circolare, ma a quanto pare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno ancora proferito parola a riguardo. Addirittura c’è chi parla di un loro ipotetico incontro casuale nello stesso ristorante, in cui lei è apparsa particolarmente arrabbiata, mentre lui era allegro.

Tutto però continua a tacere e i due protagonisti non hanno confermato o smentito il rumor. Pare però che i sospetti della loro rottura siano nati dopo la vacanza che hanno vissuto insieme negli Stati Uniti. Al ritorno, infatti, Giulia Salemi sarebbe volata a Cannes per il Festival del Cinema e lo avrebbe fatto completamente da sola. Pierpaolo Pretelli, invece, dopo la vacanza sarebbe tornato a Roma.

Al presunto ritrovo che li vede insieme casualmente al ristorante ma completamente distanti, segue un video che potrebbe, forse, smentire la voce che si siano lasciati. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, infatti, sono stati avvistati camminare insieme, ma non solo. Un amico di Pretelli ha anche confermato che c’era anche Giulia durante al serata e che non erano separati, bensì insieme. Insomma, ancora c’è parecchia confusione ed è piuttosto difficile riuscire ad affermare con estrema certezza che cosa sia successo tra i due, ma soprattutto se sia davvero successo qualcosa.

I fan della coppia nata dentro il Grande Fratello Vip 5 sperano ovviamente che nulla sia accaduto e che il loro amore possa continuare a gonfie vele come ha fatto finora. Anche la piccola crisi che hanno avuto è stata risolta, quindi si spera che il rumor sia falso o che, in caso di nuova crisi, questa possa essere risolta al meglio.