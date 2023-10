Madonna ha lanciato la sua nuova linea di make up. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i migliori beauty look visto durante il Celebration Tour.

Madonna lancia la sua nuova linea di make up

Madonna ha lanciato la sua nuova linea di makeup insieme all’amico e truccatore Jerrod Blandino. Attraverso i propri profili Instagram, Madonna e Blandino hanno presentato la mini collezione make up in edizione limitata, ispirata ai look più iconico della Regina del Pop nel suo tour mondiale, il Celebration Tour. Questa collezione la potete trovare e acquistare sul sito ufficiale della popstar, ovvero madonna.com e anche nella varie tappe del tour, se qualcuno di voi sarà presente. Innanzitutto c’è da dire che le formule dei vari cosmetici sono italiane e la linea trucco comprende:

Un gloss trasparente volumizzante , chiamato Like a Virgin.

, chiamato Like a Virgin. Un rossetto rosso matte , nominato Blonde Ambition.

, nominato Blonde Ambition. La polvere illuminante chiamata Who’s That Girl.

chiamata Who’s That Girl. Lo specchietto portatile definito Give Good Face.

Questi quindi sono i cosmetici in edizione limitata di Madonna e Jerrod Blandino. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i migliori beauty look di Madonna al Celebration Tour da cui prendere ispirazione.

Madonna lancia la sua nuova linea di make up: i migliori beauty look del Celebration Tour

A Londra, Madonna ha dato ufficialmente il via al Celebration Tour, il tour mondiale che la porterà in 15 Paesi diversi, compresa l’Italia, per un totale di 78 date. Il tour sarebbe dovuto partire qualche mese fa ma, a causa di un problema di salute della cantante, è stato posticipato. In questo tour Madonna celebra la sua lunga carriera, proponendo al pubblico tutti i suoi più grandi successi. Un concerto davvero imperdibile per una delle cantanti più famose e amate in tutto il mondo. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i migliori beauty look di Madonna sfoggiati durante questa prima data del tour mondiale:

Capelli lunghi e lisci accompagnati da un trucco occhi total black, il tutto abbinato a una tuta lunga con maxi spalline e dettagli specchiati firmato Donatella Versace.

il tutto abbinato a una tuta lunga con maxi spalline e dettagli specchiati firmato Donatella Versace. Boccoli biondi, rossetto opaco e corona di spine abbinati a un kimono firmato Eyob Yohannes. Questo il look di apertura scelto dalla cantante sulle note di “Nothing Really Matters“.

e corona di spine abbinati a un kimono firmato Eyob Yohannes. Questo il look di apertura scelto dalla cantante sulle note di “Nothing Really Matters“. Pettinatura retrò con boccoli biondi e sguardo intenso , abbinati a un cone bra e guanti coperti di cristalli. Una creazione firmata Jean Paul Gaultier.

, abbinati a un cone bra e guanti coperti di cristalli. Una creazione firmata Jean Paul Gaultier. Abito total black accompagnato da capelli sciolti frisé e labbra colorate con un rossetto burgundy opaco .

. Lunga chioma bionda ondulata, rossetto opaco e cappello in pelle.

Insomma, oltre alle canzoni, assistere a un concerto di Madonna è come assistere a un vero e proprio show. Da anni icona di stile, sono tante le donne in tutto il mondo che si ispirano ai look della Regina del Pop e siamo certi che la sua nuova linea di make up in edizione limitata sarà tra i desideri di tante di noi!

