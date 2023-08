Oggi, 16 agosto, è il compleanno di Madonna. L’icona del pop compie 65 anni. Gli ultimi mesi sono stati un po’ difficili, ma la cantante è pronta a tornare sui palcoscenici per conquistare tutti i suoi fan.

Madonna compie 65 anni: buon compleanno all’icona del pop

Oggi, 16 agosto 2023, Madonna compie 65 anni. È tempo di festeggiare per la cantante americana che con le sue canzoni è riuscita a diventare una vera e propria icona del pop, per interi decenni, portando ancora avanti questo grande successo. Madonna Louise Veronica Ciccone studiava all’Università del Michigan prima di trasferirsi a New York alla fine degli anni ’70, con una borsa di studio di danza di sei mesi. Ha lavorato anche a Parigi, come showgirl, per poi tornare a New York per dedicarsi alla musica. Ha portato le sue prime incisioni ad un produttore della Sire Records e nel 1982 è riuscita ad entrare in classifica, diventando un fenomeno mondiale della musica, del cinema e della moda. Il suo primo album, Madonna, è uscito nel 1983 e ha conquistato tutte le classifiche solitamente dominate da uomini. Il suo secondo album, Like a Virgin, è uscito nel 1985 ed è stato un successo entusiasmante. Nello stesso anno ha debuttato come attrice, recitando nel film Cercasi Susan Disperatamente. Into the Groove, canzone che ha scritto per la colonna sonora, ha scalato le classifiche. Madonna l’ha eseguita davanti ad uno stadio pieno di fan e ad un pubblico televisivo mondiale al Live Aid di beneficienza. Nello stesso anno è partita per un tour e ha dominato le classifiche. I suoi progetti successivi furono l’album Ray of Light, nel 1998, opere di beneficenza per il Malawi e una serie di tour mondiali.

All’inizio degli anni 2000 ha superato i Beatles come artista con il maggior numero di singoli certificati d’oro negli Stati Uniti e nel 2009 ha raggiunto Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di album in prima posizione nel Regno Unito. A gennaio 2008, secondo Forbes, è stata la musicista donna più ricca del mondo. Gran parte della sua ricchezza proveniva anche dalla sua linea di abbigliamento H&M e dai diritti televisivi per Confessions on a Dancefloor tour. Ha scritto e prodotto un documentario sugli orfani dell’AIDS in Malawi e nel 2012 si è esibita al Super Bowl. È stata sposata dal 1985 al 1989 con l’attore americano Sean Penn e dal 2000 al 2008 con il regista Guy Ritchie. Nel 1996 ha avuto una figlia, Lourdes Leon, con l’allora partner Carlos Leon, e nel 2000 ha avuto un figlio, Rocco Ritchie, con il regista britannico. Ha anche adottato quattro bambini in Malawi, ovvero David Banda, Mercy James e le gemelle Esther e Stella Mwale.

In occasione del suo compleanno è stata proprio Madonna a fare un regalo ai suoi fan, annunciando le nuove date del Celebration Tour, sospeso dopo il ricovero in ospedale per una grave infezione batterica. Il nuovo appuntamento con la popstar è previsto per il 14 ottobre, alla O2 Arena di Londra. Inizialmente questo tour per festeggiare i 40 anni di carriera avrebbe dovuto toccare 43 città in tutto il mondo. Dopo il malore, i piani sono leggermente cambiati. Dopo la data di Londra, partirà il tour nordamericano il 13 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, New York, che durerà fino ad aprile 2024, con l’ultimo concerto al Palacio de Los Deportes di Città del Messico. Sono stati annullati i concerti a San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma Nashville e Tennessee a causa di conflitti di programmazione. Le date italiane del 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago sono state confermate.