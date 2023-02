Loredana Lecciso ha finalmente rotto il silenzio sulla sua ipotetica partecipazione all’Isola dei Famosi.

Loredana Lecciso: l’Isola dei Famosi

Loredana Lecciso sarà all’Isola dei Famosi 2023? L’indiscrezione circola ormai da molti mesi e, sempre secondo il rumor, la compagna di Al Bano avrebbe dovuto partecipare al reality show in coppia con sua figlia, Jasmine Carrisi.

Sulla questione la stessa Lecciso si è espressa affermando: “L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Al momento dunque non è dato sapere se le due parteciperanno insieme al programma tv e sulla questione non sono ancora emerse ulteriori conferme.

Il programma tv sarà condotto da Ilary Blasi – per la prima volta dopo l’addio a Francesco Totti – e sembra che il suo opinionista-inviato sarà il conduttore Enrico Papi, da tempo lontano dalla tv.

Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere e il reality show prenderà il via dopo che si sarà svolta la finalissima del GF Vip 7 (condotto da Alfonso Signorini). Secondo i rumor in circolazione oltre a Jasmine Carrisi prenderà parte al programma anche Dayane Mello.