Siete alla ricerca di una lip combo per questa stagione? Il trucco labbra per l’Inverno 2023 è senza dubbio quello sfoggiato da Rosalia.

La lip combo di Rosalia è il trucco labbra perfetto

Recentemente Rosalia ha fatto impazzire Tik Tok con un richiestissimo beauty trick: il suo impeccabile trucco labbra. Tutto è iniziato quando, nella sezione dei commenti, ha rivelato i prodotti della sua lip combo. Condividendo questi dettagli, ha infiammato l’interesse di migliaia di fan desiderosi di replicare il look iconico della cantante. Con un semplice commento, la cantante è diventata virale sulla piattaforma social, tanto che in pochissimo tempo l’hashtag #lipcomborosalia ha raggiunto oltre un milione di visualizzazione. Così la cantante ha deciso di pubblicare un video tutorial in cui mostra passo passo come realizzare l’amatissimo trucco labbra.

Come realizzare la lip combo di Rosalia

Scontato dirlo, ma prima di iniziare è necessario assicurarsi di avere a disposizione i giusti prodotti per la riuscita del trucco labbra. La cantante utilizza quattro prodotti indispensabili per la sua iconica lip combo:

La matita Suede Matte Velvet Vegan Lip Liner di NYX nella tonalità Cold Brew. Un prodotto valido e super economico, disponibile a soli 5 euro ;

nella tonalità Un prodotto valido e super economico, disponibile a soli ; il rossetto Earth Dust di Byredo, acquistabile sul sito online del marchio al prezzo di 45 euro;

il Benetint Liquid Lip Blush & Cheek Tint di Benefit Cosmetics nella tonalità classica a 24 euro. Per chi non trovasse la versione in Italia, il lucidalabbra liquido di Essence è molto simili ed è facilmente reperibile al prezzo di circa 4 euro;

l’olio labbra di Kylie Skin nella tonalità Pomegranate, disponibile sul sito online di Douglas e nei negozi selezionati a 31 euro.

Dopo aver elencato i prodotti necessari, possiamo passare al tutorial vero e proprio. Il primo passaggio è quello di disegnare le labbra con la matita, delineando con precisione e attenzione la forma, e assicurandosi di definire bene l’arco di cupido. Sempre con la matita, riempie solamente gli angoli delle labbra superiori e inferiori. Dopodiché, con l’aiuto di un pennello sottile, sfuma il colore delicatamente. A questo punto aggiunge il rossetto picchiettando un po’ alla volta. Come passo successivo aggiunge il lucidalabbra e lo aggiunge al centro delle labbra, in basso e in alto, per creare una leggera sfumatura e donare maggiore luminosità. Completa la sua lip combo con l’olio per idratare le labbra e ottenere un effetto glowy.

