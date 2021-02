Ormai San Valentino si sta avvicinando e con lui il giorno in cui scegliere il regalo perfetto per il tuo lui o per la tua lei. Se amano la lettura, che ne dici di un bel libro? Vediamo qui di seguito i migliori libri da regalare a San Valentino.

Libri da regalare a San Valentino

La festa dedicata all’amore è un giorno speciale e necessita un regalo adeguato al contesto e alla persona. Però invece di regalare i soliti cioccolatini o dell’intimo sexy, perché non optare per un bel caro libro? Leggere rilassa, distrae la mente, ci fa immergere in mondi paralleli e vivere storie alternative. Insomma ci regala un viaggio emozionante e suggestivo! Ovviamente ad ognuno il proprio libro.

Infatti nella lista che vi proponiamo qui di seguito ci saranno titoli per ogni gusto e per ogni genere:

Quel che affidiamo al vento

Scritto da Laura Imai Messina ed edito da Piemme, “Quel che affidiamo al vento” è ambientato in Giappone e più precisamente sul giardino di Bell Gardia. Questo giardino meraviglioso si estende lungo Kujira-yama, la montagna della Balena. E lì si trova una cabina speciale, con un telefono non collegato, dove arrivano migliaia di persone che hanno perso persone care per affidare al vento le loro parole.

Anche la protagonista del romanzo, Yui, 30 enne, si reca sul posto. Lì conoscerà una persona che riuscirà a farle ricredere nell’amore.

L’ombra del vento

Scritto dal talentuoso Carlo Ruiz Zafon e pubblicato da Mondadori, “L’ombra del vento” è il libro che bisogna leggere almeno una volta nella vita. La storia, ambientata in una Barcellona affascinante, ci fa andare alla scoperta di segreti tenuti nascosti per decenni, di una vastità di libri e dal fascino che emanano e di due personaggi legati da un destino comune.

Il morso della vipera

Scritto dalla grande Alice Basso ed edito da Garzanti, “Il morso della vipera” è ambientato a Torino verso la metà degli anni 30. La protagonista è Anita che, prima di sposarsi con il suo fidanzato Corrado, ha deciso di voler lavorare. Fa quindi la dattilografa in una rivista ed è proprio lì che dovrà indagare per scoprire la verità. Un’anziana signora viene arrestata perché ritiene che un eroe di guerra è in realtà un assassino.

Io sono l’abisso

Scritto da Donato Carrisi ed edito da Longanesi, “Io sono l’abisso” è la storia dell’uomo che pulisce. Lui vive apparentemente una vita tranquilla, con ritmi e orari ben precisi, non disdegna il suo lavoro perché lo ritiene necessario e dove può scorgere segreti di ogni tipo. Anche lui ha un suo segreto, ma non sa ancora che la sua vita verrà stravolta dall’arrivo della ragazzina con il ciuffo viola.

Il duca e io

Infine, ultimo libro che vi consigliamo è “Il duca e io”, scritto da Julia Quinn e pubblicato da Mondadori. Per chi ancora non lo sapesse, questo è il primo libro della saga da cui prende ispirazione la serie tv Bridgerton di Netflix. La storia è ambientata a Londra nel 1813 dove i protagonisti sono il duca di Hastings Simon Harthur Henry Fitzranulph Bsset e Daphne Bridgerton. Che sarà successo?