San Valentino, si sa, è la festa degli innamorati e nonostante ci sia chi dice che l’amore va manifestato ogni giorno, è bello talvolta dedicare un’intera giornata a celebrarlo: ecco quindi i regali per lui per rendere questa ricorrenza davvero speciale e indimenticabile.

Regali di San Valentino per lui

San Valentino è l’occasione perfetta per dimostrare il proprio amore al partner. E se molti prendono le distanze da questa ricorrenza, c’è chi invece la ama e non vede l’ora di celebrarla.

Quale miglior modo per esprimere i propri sentimenti se non attraverso un piccolo regalo che viene dal cuore? Si perché non è necessario spendere un capitale per dire “ti amo”, ma basta anche un dono modesto.

L’importante è pensarlo con cura e non acquistare la prima cosa che capita sotto tiro solo per fare un regalo.

Ecco quindi qualche idea per rendere per il tuo lui la giornata del 14 febbraio davvero indimenticabile con piccoli doni e tanto amore.

Lettera

E chi l’ha detto che il regalo perfetto per celebrare il 14 febbraio debba per forza essere materiale. Per chi magari non riesce a esprimere perfettamente i propri sentimenti a parole, scriverli su un foglio può essere un gesto importante.

Proprio per questo, una lettera sincera, nella quale si esprime tutto l’amore che si prova per il partner, sarà sicuramente un dono apprezzato. Un regalo da custodire negli anni, più prezioso di un gioiello.

Certo, anche l’occhio vuole la sua parte, quindi, al posto di prendere un normale foglio bianco formato A4, si può pensare a una soluzione differente: carta da lettere, cartoncini colorati. Cosa fondamentale è la personalizzazione, si possono aggiungere dei piccoli dettagli e disegni che faranno da sfondo alle parole scritte.

Caccia al tesoro

Per i più romantici e le più romantiche, uno dei regali che faranno capire al partner quando si tiene a lui è sicuramente la caccia al tesoro. Fondamentale, è avere a disposizione una casa tutta per sé.

La caccia al tesoro si organizza preparando piccoli indizi, collegati l’uno con l’altro, per giungere infine alla sopresa finale, che in questo caso potrà essere una cena romantica. Via libera dunque alla fantasia per riempire la casa di biglietti, indizi, che dovranno essere trovati dal partner, il quale dovrà essere così abile da scovare lo step successivo.

Un gioco divertente per aumentare anche la complicità e l’intesa di coppia. Un regalo alternativo per la festa degli innamorati, che sicuramente renderà la giornata unica e indimenticabile.

Dolce home made

Per chi invece ama esprimere la propria creatività e dimostrare l’amore attraverso la cucina, il regalo ideale per il proprio lui può essere un dolce home made. Non serve essere dei mastri pasticceri per realizzare qualcosa di davvero speciale.

Tra le ricette più semplici ci sono torte e biscotti a forma di cuore, la cui particolarità è data proprio dalla forma che si ottiene facilmente con degli stampini. Per chi invece ama osare maggiormente, si possono azzardare sia delle scritte che delle decorazioni. Come sempre, a farla da padrone deve essere la fantasia, unita alla conoscenza dei gusti del proprio partner.

Per evitare un effetto pacchiano, si possono evitare troppe decorazioni e optare per semplici effetti. Ad esempio, una torta al cioccolato è resa subito speciale da un semplice cuore rosso o dalla scritta “ti amo”. L’importante è non esagerare.

Profumo

Per chi ama i classici, invece, il profumo è il regalo ideale per San Valentino. Si tratta di un dono intimo, che deve essere fatto conoscendo perfettamente i gusti del partner.

Se la coppia si conosce da poche settimane è probabile che non si sappiano ancora con precisione le preferenze in fatto di profumi e in questo caso è meglio pensare a un altro regalo per non incappare in errori.

Chi invece va sul sicuro, può accompagnare il profumo con un bigliettino personalizzato, per rendere il dono ancora più bello e speciale.