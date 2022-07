Il faro guida del regime di Dukan e i quattro step della vita per mantenere la forma, dieta di Kate Middleton: i cibi che non le mancano mai a tavola

La dieta di Kate Middleton è la realizzazione pratica del segreto su come mantenere la stessa taglia “a vita”. Il regime alimentare della consorte di William d’Inghilterra ha prodotto una principessa che è rimasta small anche dopo tre gravidanze. La formula è doppia: sport all’aria aperta e dieta Dukan, con i dettami del medico francese Pierre Dukan che per lei fanno testo assoluto.

La dieta di Kate Middleton è la Dukan

E si tratta di una dieta in quattro step. Il primo, chiamato fase di attacco, dura 7 giorni. Lì si consumano “senza limiti” proteine magre come pesce, carne bianca, bresaola, albume d’uovo, latticini light ed un cucchiaio e mezzo di crusca d’avena ogni giorno. Fase due: si aggiungono i vegetali a giorni alterni e due cucchiai di crusca d’avena ogni giorno. Lì si arriva al peso che si vuole. Il risultato va poi consolidato in mantenimento, che sarebbe poi la attuale fase alimentare di Kate.

La fase due per mantenere il peso

Ma con cosa? Proteine magre e verdure restano illimitate ma si possono aggiungere cereali integrali (tra cui la pasta) a giorni alterni, oltre alla solita avena. Kate inizia la sua giornata con un porridge ai frutti di bosco, poi un frullato a base di spirulina, cavolo, matcha, spinaci, coriandolo e mirtilli nel pomeriggio. Kate consuma anche molti cibi amici della pelle come insalate di anguria e bacche di goji. E a cena? Lì si torna “nei ranghi” e nel mood di gradimento di William, che è un patito del pollo arrosto.