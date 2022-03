Dopo qualche giorno di convivenza all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez si è scagliato contro Carmen Russo e il figlio Alessandro. Secondo il fratellino di Belen i due naufraghi non sono per niente “altruisti” ed è per questo che meriterebbero l’eliminazione.

Jeremias Rodriguez contro Carmen Di Pietro

Jeremias Rodriguez, in gara all’Isola dei Famosi in coppia con il papà Gustavo, non sopporta più Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Il fratellino di Belen ha perso la pazienza dopo che i coinquilini hanno trovato riparo per tutta la notte sotto la tenda, lasciando diversi naufraghi scoperti. Jeremias ha tuonato:

“Egoisti che non siete altro, non vi vogliamo più qua, vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme! Non siete per niente altruisti!”.

Jeremias, molto probabilmente, parla anche a nome di altri concorrenti. Non a caso, Carmen e Alessandro, da quando è iniziata l’Isola, sono sempre in nomination.

La reazione di Carmen Di Pietro

La Di Pietro, ovviamente, non ha preso per niente bene le parole del Rodriguez. Nel corso di un confessionale, la showgirl ha dichiarato:

“La frase ‘non vi vogliamo sull’isola‘ io proprio non l’ho digerita, se la sono presa con Alessandro ma anche altra gente era sdraiata per terra sotto la tenda. E chi cavolo sei per dirmi una cosa del genere? Ma che è tua l’Isola? Te la sei comprata? Ah bello! Come ci stai tu sull’Isola ci sto pure io eh! Poi qualcuno avesse detto non è vero! Questo mi ha dato un fastidio enorme! Questo vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro!”.

Tutti contro Carmen e Alessandro

Mentre Carmen e Alessandro hanno intenzione di rimanere più tempo possibile all’Isola dei Famosi, alcuni naufraghi vorrebbero vedrrli fuori al più presto. Nicolas Vaporidis, ad esempio, li ha mandati al televoto con Clemente Russo e Laura Maddaloni perché spera che la coppia riesca a vincere.