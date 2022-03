Ilary Blasi è tornata a parlare delle voci in merito alla sua presunta crisi con Francesco Totti e ha scagliato una frecciatina a Simona Ventura.

Ilary Blasi e la crisi con Francesco Totti

Ancora una volta Ilary Blasi è tornata a sfogarsi contro la valanga di gossip che hanno travolto lei e la sua famiglia in merito al presunto tradimento da parte di suo marito, Francesco Totti.

La showgirl questa volta si è sfogata affermando: “Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na m*gnotta, traditore”, e ha aggiunto: “Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!”. A chi si sarà riferita la conduttrice?

In merito alle voci su una loro presunta crisi (notizia già smentita da entrambi) Ilary ha aggiunto anche: “Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia.

Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

Ilary Blasi: la frecciatina a Simona Ventura

Ilary Blasi si è voluta togliere anche qualche sassolino dalla scarpa con Simona Ventura, che difronte alla notizia della sua presunta crisi con Totti aveva espresso la sua solidarietà via social alla coppia. “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi.

Boh”, ha dichiarato Ilary Blasi, che evidentemente non ha gradito l’intromissione da parte della famosa collega. Come andrà a finire la vicenda? Ci saranno ulteriori sviluppi?