Il Volo, chi sono le fidanzate dei tre tenori?

Il Volo è il trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Sono diventati famosi dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e ora sono nel pieno del loro successo in tutto il mondo. Scopriamo qualcosa in più sulla loro vita sentimentale.

Il Volo, dal Festival di Sanremo al successo internazionale

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno formato il trio Il Volo, che sta ottenendo un successo incredibile a livello internazionale. Sono diventati famosi dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e da quel momento la carriera dei tre ragazzi non si è più fermata. Stanno continuando ad avere un successo dietro l’altro, sia in Italia, sia negli Stati Uniti, dove hanno anche firmato un contratto con una delle più prestigiose etichette discografiche americane.

Ultimamente li abbiamo visti in una puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in qualità di giudici della gara di canto, dove hanno cantato anche una canzone natalizia mostrando ancora una volta il loro grande talento. I tre ragazzi sono sempre molto simpatici e solari quando si mostrano in pubblico e nelle trasmissioni televisive e moltissime fan sono sempre più curiose della loro vita privata e soprattutto sentimentale.

Chi sono le fidanzate dei tenori de Il Volo?

Partiamo da Gianluca Ginoble, che si è dichiarato sentimentalmente impegnato con Eleonora Venturini Storaro. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora” ha dichiarato il tenore. “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” ha aggiunto in un’altra occasione. Eleonora è laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano. I due stanno insieme da un po’ di tempo e sui social sembrano essere più affiatati che mai. Prima di lei, Gianluca avrebbe avuto una relazione con una ragazza di nome Francesca e ancora prima dei flirt con Pasqualina Sanna, de La Pupa e il Secchione, e con Mercedesz Henger. Ignazio Boschetto al momento sembra essere single, dopo la relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Lui stesso aveva reso pubblica la storia d’amore la scorsa estate, con un pensiero per la compagna che stava per partecipare a Ballando con le Stelle nella sua versione brasiliana. Da gennaio non sono più stati visti insieme sui social, per questo si pensa che la storia sia finita. Prima di lei, il tenore aveva avuto un flirt con Roberta Morise. Pietro Barone è single, come lui stesso ha rivelato a Verissimo. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no” aveva dichiarato a Silvia Toffanin. In passato è stato sentimentalmente legato a Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus. Si era anche parlato di un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci. Due dei tre tenori al momento sembrano essere single, ma sicuramente troveranno presto la loro dolce metà. Il loro amore più grande rimane la musica, che li sta portando a continui successi in tutto il mondo.