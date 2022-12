La nuova tendenza dell'inverno 2023 sono i pantaloni da tuta, o joggers. Se non sapete come abbinarli questo è l'articolo giusto per voi.

Lo stiamo vedendo più frequentemente, l’estetica street si insinua sempre di più nelle sfilate haute couture e, se non proprio nella sua forma originale – troppo hip hop per la moda – gli stilisti cercano sempre di più di sdoganare la moda pratica e da tempo libero, dandole una nuova forma e una nuova funzione.

L’ultimo esempio è quello dei pantaloni joggers, ingombranti, ma super pratici, che hanno in realtà un grandissima versatilità. Vi diamo alcuni consigli su come abbinarli al meglio, anche in contesti non informali.

È ora di rivalutare i joggers

Per chi pensa che moda e praticità non possano stare nella stessa frase è giunto il momento di ripensarci: l’abbigliamento sportivo outdoor può benissimo essere sfoggiato anche in occasioni che vadano oltre l’andare a fare la spesa o un allenamento all’aperto.

L’esempio per eccellenza è il pantalone jogger, anche conosciuto in Italia come il pantalone della tuta. Con la sua estetica super rilassata e l’assenza di dettagli glamour, è arrivato il momento di sdoganarlo accompagnandolo, magari, con dei tacchi vertiginosi o dei toppini super glitterati, e se pensate che tutto ciò sia pazzia, basta vedere la direzione che la moda sta prendendo negli ultimi anni. Comodità e stile sono un connubio per la moda contemporanea e i track pants sembrano essere la nuova tendenza inverno 2023.

Se alle parole pantaloni street style, le uniche cose che vi vengono in mente sono sneakers o felpone, questo è l’articolo giusto per voi.

Questi sono alcuni degli abbinamenti più trendy ma street per la stagione invernale.

Outfit con joggers più modesti

Per i meno coraggiosi, che non riescono a vedere un pantalone joggers se non su un look super comfy e rilassato, il pantalone da tuta può, ad esempio, essere abbinato ad una maglioncino di cashmere o a dei combat boots (magari accompagnati da un beanie), per un giro in centro o una passeggiata in un parco. Se cercate, invece, un cappotto che possa valorizzare i pantaloni in questione, vi consigliamo un cappotto oversized maschile, ma anche un piumino corto abbinato a una mini bag. Per chi pensa che la potenza dell’intero outfit dipenda dalla borsa che si indossa, si può optare per un look interamente in tuta (felpona e joggers dello stesso stile o tinta) e abbinarlo ad una vistosa borsa mano, preferibilmente in pelle.

Per i più temerari

Per chi non ha paura di sfoggiare i propri joggers anche in occasioni semi formali (come una festa o un’uscita alla sera), i pantaloni outdoor (soprattutto quelli di tessuto acetato super larghi) sono super trendy se abbinati a degli altissimi tacchi a spillo e a una magliettina super glitterata. Il tutto accompagnato da una borsa clutch. Se si vuole aggiungere un tocco di eleganza, invece, si può aggiungere una blazer preferibilmente oversized e con spalle larghe in pendant con i pantaloni. Inoltre, per dare un non so che di ribelle al vostro look, un’idea potrebbe essere quella di mettere da parte le vostre sneaker e usare dei mocassini. Se piove e i mocassini proprio non vi piacciono, che ne pensate di abbinare i vostri pantaloni da tuta a degli stivali in gomma?