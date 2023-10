Giorgia Meloni ha annunciato con un post sui social di aver lasciato il compagno Andrea Giambruno, dopo una relazione durata quasi dieci anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la Premier.

Giorgia Meloni lascia Giambruno: “La nostra relazione durata quasi dieci anni, finisce qui”

Attraverso un lungo post sui social, la Premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione, durata quasi dieci anni, con il giornalista Andrea Giambruno. Queste le parole della Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato al cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderà quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e che ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.”

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno stavano insieme dal 2013 ma, nonostante la Premier abbia detto che le loro strade si sono divise da tempo, solo qualche giorno fa Giambruno, alla rivista “Chi”, aveva parlato di matrimonio: “finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un pò vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

Andrea Giambruno e i fuorionda a Striscia la Notizia

Il celebre Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia” ha lanciato recentemente la rubrica “Il giornalino di Giambrunasca”, dove ha mostrato alcuni fuorionda con protagonista l’ormai ex compagno della Premier Giorgia Meloni. L’ultimo durante il programma “Diario del giorno” in onda su Rete 4 dove, durante il fuorionda, si è visto Andrea Giambruno prima agitarsi e lamentandosi con qualcuno: “ma non mi rompessero il ca**o con il ciuffi, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, non mi rompessero i cog**oni”. Dopo di che il giornalista si è avvicinato alla collega, Viviana Gugliemi, le ha dato qualche pacca sulla spalla e le ha sfiorato i capelli: “L’unico giudizio che conta per me è quello di Viviana.” Dopo alcuni commenti sull’abbigliamento, ha proseguito dicendo: “Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un pò… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?” In un altro fuorionda invece si vede Andrea Giambruno avvicinarsi ad alcune donne e parlare di “threesome” e “foursome”.

