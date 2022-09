GF Vip: Soraia contro un’inquilina di Luca Salatino

Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino (concorrente del GF Vip 7) si è scagliata contro un’inqulina della Casa di Cinecittà.

Soraia Ceruti: lo sfogo

Nelle ultime ore al GF Vip Luca Salatino ha avuto uno scontro con Elenoire Ferruzzi, che non ha nascosto di essersi presa una vera e propria cotta per lui.

Intanto Soraia Ceruti, sua fidanzata, si è sfogata a sorpresa attraverso i social e in particolare si è scalgiata contro Sara Manfuso, colpevole secondo lei di aver dato false speranze a Elenoire Ferruzzi.

“Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Sto parlando di Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo”, ha scritto la fidanzata di Luca Salatino, e ancora: “Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire.

Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire. Tutto qui ragazzi”.

Nel frattempo la vicenda ha scatenato anche la reazione di Charlie Gnocchi, che è stato accusato da alcuni fan del programma di aver fatto della discriminazione.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?