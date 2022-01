Nella casa più spiata d’Italia, Manuel Bortuzzo è stato esempio di forza, dolcezza e intraprendenza. Inaspettatamente ha persino trovato il suo nuovo amore. Con Lulù ha attraversato alcuni momenti di difficoltà, ma è lei che alla fine gli ha rubato il cuore.

Dopo aver interrotto la sua avvenutura al Grande Fratello Vip, Manuel ha dedicato a Lulù un primo post: le foto pubblicate sui social sono bellissime e le sue parole commoventi.

Manuel Bortuzzo, il suo post dedicato a Lulù

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire Cosa siamo stati? Di tutto..

nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia”, ha scritto Manuel accompagnando il messaggio con due foto che lo immortalano abbracciato a Lulù.