Orietta Berti è opinionista al GF Vip ma, nonostante questo, lei stessa ha dimostrato di non aver smesso di seguire il Festival di Sanremo.

Orietta Berti: i commenti su Sanremo

Orietta Berti è opinionista al GF Vip e per questo non può seguire in diretta il Festival di Sanremo.

Nonostante questo la cantante ha lasciato diversi commenti alle pagine dedicate al Festival proprio mentre si trovava nello studio del GF Vip e ha ammesso: “Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò“. Quest’anno Mediaset ha deciso di mandare comunuqe in onda il GF Vip anche durante le serata dedicate a Sanremo e lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha svelato il perché di questa decisione.

Per quanto riguarda Orietta Berti invece, è stata la stessa cantante ad ammettere di sentirsi ormai “di casa” al GF Vip, dove andrebbe molto d’accordo sia con Signorini che con Sonia Bruganelli. “A Mediaset mi lasciano molto libera. Al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là.

Ridiamo e stiamo benissimo insieme“, ha ammesso la cantante, che quest’anno è stata per la prima volta scelta per il ruolo di opinionista.