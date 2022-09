Per la prima volta all’interno del docufilm dedicato alla sua vita, Yo soy Georgina, Georgina Rodriguez ha raccontato per la prima volta della morte di suo figlio.

Georgina Rodriguez: la morte del figlio

Lo scorso aprile Georgina Rodriguez ha perso uno dei due figli da lei attesi durante il parto.

In seguito al dramma lei e Cristiano Ronaldo si sono chiusi nel massimo riserbo e per la prima volta, nel docufilm ispirato alla sua vita, Georgina Rodriguez ha deciso di affrontare la questione. “La vita mi ha regalato così tanto in così poco tempo e quest’anno ho vissuto in un istante il momento migliore e quello peggiore della mia vita. Quando è morto mio figlio mi sono chiesta come potessi andare avanti”, ha affermato, e ancora: “Un enorme pezzo del mio cuore è andato in frantumi (…) Sono stati i miei figli, li ho guardati negli occhi e lì ho visto l’unico modo in cui avrei potuto farlo, stando tutti insieme”.

Dei due gemelli attesi da Georgina Rodriguez è sopravvissuta la piccola Esmeralda, seconda figlia che Cr7 ha avuto insieme alla modella (dopo Alana Martina). Dopo il dramma lei e il campione si erano limitati a condividere un comunicato in cui chiedevano rispetto per la loro privacy in un momento tanto delicato.

“È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare.

Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, avevano fatto sapere.