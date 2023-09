Fino al 9 settembre a Venezia si sta svolgendo l’ottantesima edizione del Festival del Cinema. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, i look più belli fino a ora.

Festival del Cinema di Venezia 2023: i migliori look sul red carpet

Il 30 agosto scorso è partita l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia che quest’anno vedrà in gara 23 film, che si contenderanno il Leone d’Oro. Lo sciopero degli attori in corso a Hollywood ha fatto sì che molti vip, come Bradley Cooper ed Emma Stone, non si presentassero al Festival ma, nonostante ciò, le celebrities viste sul red carpet sono comunque tante. Ma vediamo adesso insieme quali sono i look migliori visti sul red carpet:

Caterina Murino: è la madrina del Festival e ha stupito tutti indossando ogni giorno un abito bellissimo, a partire dal long dress rosso fiammante firmato Armani Privé della prima serata, passando poi per un abito bianco con spacco laterale firmato Versace e indossando un vestito monospalla plissé firmato Moschino.

Cailee Spaeny: una delle poche attrici americane presenti quest’anno al Festival, Cailee, volto di Priscilla nel film di Coppola, ha indossato uno splendido vestito bianco arricchito da perle firmato Miu Miu.

Rocio Muñez Morales : è stata la madrina della scorsa edizione, quest’anno si è presentata sul red carpet indossando un long dress bianco super elegante firmato Giorgio Armani.

: è stata la madrina della scorsa edizione, quest’anno si è presentata sul red carpet indossando un long dress bianco super elegante firmato Giorgio Armani. Micaela Ramazzotti : look super sensuale per l’attrice romana, che ha scelto un abito nero che lascia la schiena nuda firmato Giorgio Armani.

: look super sensuale per l’attrice romana, che ha scelto un abito nero che lascia la schiena nuda firmato Giorgio Armani. Bella Thorne: abito bianco firmato Dior per la giovane attrice statunitense, che opta per delle scarpe a contrasto di colore blu brillante. Sul red carpet si presenta indossando gli occhiali da sole a gatta in tinta con il vestito.

abito bianco firmato Dior per la giovane attrice statunitense, che opta per delle scarpe a contrasto di colore blu brillante. Sul red carpet si presenta indossando gli occhiali da sole a gatta in tinta con il vestito. Thassia Naves : non può di certo passare inosservato l’abito indossato da Thassia Naves, una creazione d’effetto creata da Alexander McQueen.

: non può di certo passare inosservato l’abito indossato da Thassia Naves, una creazione d’effetto creata da Alexander McQueen. Adriana Lima : l’oro e l’argento sono i colori che andranno di moda nelle prossime stagioni e non potevano certo mancare al Festival del Cinema. La supermodella Adriana Lima ha indossato ad esempio un long dress in oro chiaro.

: l’oro e l’argento sono i colori che andranno di moda nelle prossime stagioni e non potevano certo mancare al Festival del Cinema. La supermodella Adriana Lima ha indossato ad esempio un long dress in oro chiaro. Isabelle Huppert : restando in tema oro/argento, l’attrice francese ha scelto un abito lungo caratterizzato da una cascata di frange color argento.

: restando in tema oro/argento, l’attrice francese ha scelto un abito lungo caratterizzato da una cascata di frange color argento. Caterina Balivo : la conduttrice ed ex modella italiana ha optato per il colore rosa, indossando un un abito lungo monospalla caratterizzato da un grande spacco laterale.

: la conduttrice ed ex modella italiana ha optato per il colore rosa, indossando un un abito lungo monospalla caratterizzato da un grande spacco laterale. Ema Stokholma : la conduttrice televisiva ha indossato un abito drappeggiato in seta damascata di colore verde di Limited Edition LE999.

: la conduttrice televisiva ha indossato un abito drappeggiato in seta damascata di colore verde di Limited Edition LE999. Sofia Coppola: abito super sofisticato firmato Chanel quello indossato dalla regista, nero ed elegantissimo.

L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia è partita lo scorso 30 agosto 2023 e si concluderà sabato 9 settembre, quando verrà assegnato l’ambito Leone D’Oro al miglior film in concorso. A capo della giuria troviamo Damiene Chazelle mentre la madrina di quest’anno è l’attrice, modella e showgirl Caterina Murino, che è stata la Bond Girl in uno dei film di James Bond, ovvero “Casinò Royale” accanto a Daniel Craig.