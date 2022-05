Festa della mamma: i regali last minute

La festa della mamma sta per giungere. L’8 maggio si festeggia e celebra la donna più importante della vita di ognuno di noi. Per omaggiarla come merita, sono tantissimi i consigli e le idee regalo che sicuramente le faranno piacere ricevere.

Qui una lista di alcuni suggerimenti validi e di doni per lei in questo giorno speciale.

Festa della mamma

Tra pochi giorni, per la precisione, domenica 8 maggio, si celebra la festa della mamma, la figura importantissima per ogni figlio dal momento che ci ha donato la vita. A differenza di quella del papà che cade sempre il 19 marzo, la festa della mamma non ha una vera data stabilità, dal momento che varia di anno in anno.

Solitamente si festeggia la seconda domenica del mese di maggio e quest’anno cade l’8 maggio. Si tratta di una tradizione che ha origine antica, perché già durante il periodo dei Greci e dei Romani si era soliti, nel quinto mese dell’anno, festeggiare questa figura così importante, in quanto questo periodo era dedicato al culto delle divinità femminili e della fertilità.

Una festa che ha cominciato a celebrarsi nel 1870 grazie a Julia Ward Howe, una femminista e pacifista che voleva porre l’attenzione sulla figura femminile e il suo ruolo, ma anche riflettere sulla guerra.

Una iniziativa che non ha ottenuto il successo sperato ed è stata poi ripresa nel 1908 da Anna M. Jarvis, in memoria e onore della sua mamma.

Da quel giorno, la sua iniziativa ha avuto successo al punto che, nel 1914, è stata ufficializzata. La festa della mamma, da quel momento, celebra ed esprime amore, riconoscenza e affetto per questa figura omaggiandola con doni, pensieri, ecc.

Festa della mamma: idee

Per chi ancora non sa quale oggetto o pensiero fare per la festa della mamma, qui è possibile trovare alcune delle migliori idee per celebrarla in questo giorno così importante. Tra i primi doni molto apprezzati, vi sono sicuramente i fiori o qualche pianta, un dono molto gradito e speciale. I negozi possono creare delle composizioni floreali che sicuramente possono piacerle e attirare la sua attenzione.

I gioielli sono da sempre doni molto apprezzati e un ciondolo oppure n orecchino possono andare molto bene come regalo last minute. Si può puntare a orecchini pendenti anche in linea con le ultime tendenze un orologio con cinturino adatto per una donna pratica. Un oggetto del genere è molto discreto ed elegante, oltre a essere chic.

Per la festa della mamma, si può pensare anche a dei regali che riguardano la cucina come un libro di ricette oppure un elettrodomestico come la friggitrice o la scopa elettrica oppure puntare a qualche oggetto di design come un cuscino particolare, una lampada o ancora un vassoio per portarle la colazione a letto la domenica e coccolarla in questo giorno.

Se la mamma ha tanti hobby e passioni, potrebbe essere una ottima idea regalarle gli ingressi o abbonamenti per il cinema o il teatro oppure dei biglietti per un corso di yoga o di cucina etnica da fare insieme. Un libro se ama leggere, magari del suo scrittore preferito oppure i prodotti beauty: dalle creme antirughe sino a quelle contorno occhi passando per altri strumenti che possano farla rilassare e coccolare.

Festa della mamma Amazon

Amazon è l’e-commerce che permette di approfittare di tantissime offerte e occasioni grazie a tantissimi pensieri e regali. Cliccando sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. Abbiamo stilato una classifica di tre idee regalo per la festa della mamma che sono tra le più apprezzate e anche amate dagli utenti online.

1)Vovees Artemis crema viso antirughe

Una crema viso antirughe a base di acido ialuronico, idratante, protettiva ed emolliente. Contiene vari nutrienti, tra cui olio di argan, di jojoba, di mandorle dolci, ma anche burro di karitè, estratto di aloe, vite rossa compreso vitamina A, ecc. Un prodotto made in Italy senza parabeni. Un prodotto Amazon’s Choice in sconto con il 25%.

2)Yankee Candle confezione regalo

Un set di varie candele di Yankee Candle che comprende 3 votive e 1 tumbler signature con essenze floreali. Le fragranze sono a base di ambra, sandalo, ma anche tè nero e limone, oppure fiori di ciliegio e mare. Si abbinano a qualsiasi arredamento e danno un tocco in più alla casa In offerta con il 18%. Il più venduto del settore.

3)Louisa Secret bracciale donna

Un bracciale da donna in argento 925 con simbolo dell’infinito che rappresenta amore e affetto. Placcato in oro con ciondolo a forma di cuore. Un dono perfetto per la festa della mamma per garantire tutto il bene per lei. In sconto con l’8%.

Oltre ai regali per la festa della mamma, ecco consigli per film da vedere insieme.