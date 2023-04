Fatal Attraction, serie tv Paramount Plus: quanti sono gli episodi?

Il prossimo 1 maggio uscirà sulla piattaforma di streaming Paramount Plus la serie televisiva “Fatal Attraction“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da quanti episodi è formata la serie Tv.

Fatal Attraction: dal film alla serie televisiva

Era il 1987 quando nelle sale usciva il film “Attrazione Fatale“, diretto da Adrian Lyne e scritto da James Dearden. Il film, considerato un vero e proprio cult del cinema americano degli anni Ottanta, ha riscosso un enorme successo arrivando a incassare ben 320 milioni di dollari e divenendo il film campione d’incassi annuale. Il film raccontava della trasformazione di una relazione clandestina in un vero e proprio incubo per un quarantenne avvocato di Manhattan, Daniel Gallagher, interpretato da Micheal Douglas. Quella che doveva essere solamente l’avventura di una notte con un’altra avvocatessa, Alexandra Forrest, interpretata da Gleen Close, diventa invece l’inizio di una persecuzione senza esclusioni di colpi.

Tra poco uscirà su Paramount Plus la serie televisiva, che prende spunto proprio dal famoso film.

Fatal Attraction: di cosa parla la serie televisiva

Nella serie televisiva “Fatal Attraction“, troviamo sempre Daniel Gallagher, interpretato questa volta da Joshua Jackson, che esce di prigione sulla parola, dopo aver scontato quindici anni per l’omicidio di Alexandra Forrest. Daniel vuole ricucire i rapporti con la sua famiglia e dimostrare loro la propria innocenza. In parallelo, la serie mostra il primo incontro, quindici anni prima, tra Dan e Alex, e di come la loro relazione abbia messo a dura prova il matrimonio di Dan con Beth. Queste le parole di Lizzy Caplan, l’attrice statunitense che veste i panni di Alex Forrest:

“E’ cambiato in tutti noi il modo di vedere le cose. Il pubblico degli anni Ottanta ha visto la storia in maniera molto binaria: era tutto bianco contro nero, antagonista contro eroe. Rivedendola oggi, Alex non appare come una vera cattiva per cui è anche difficile non chiedersi cosa le stia succedendo o stupirsi di come Dan non abbia avuto chissà quali ripercussioni. Per capire meglio Alex e la sua salute mentale, ho voluto parlare con esperti di psicologia clinica: dovevamo andare oltre al considerarla solo una pazza e squilibrata. La sfida per me è stata far capire come lei creda di fare la cosa giusta nel momento giusto.”

La sceneggiatrice della serie televisiva, Alexandra Cunningham, ha detto le seguenti parole al Television Critics Association Winter Tour: “questa rilettura del film condivide molti aspetti del film originale ma affronta anche temi legati al potere giudiziario, alle crisi di mezza età, a disordini di personalità, padri e figlie, omicidi. Racconta di come spesso molte persone non siano capaci di gestire una vittoria.”

Fatal Attraction: da quanti episodi è formata la serie televisiva?

La serie televisiva “Fatal Attraction” uscirà su Paramount Plus il 30 aprile 2023 negli Stati Uniti, mente in Italia uscirà il giorno seguente, ovvero lunedì 1 maggio. In quella data usciranno i primi tre episodi, mentre ogni lunedì, fino al 29 maggio, usciranno le restanti puntate. In tutto la serie televisiva è composta da 8 episodi. Vi ricordo che per poter vedere le puntate è necessario sottoscrivere un abbonamento a Paramount Plus.