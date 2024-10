“Vittoria” è un film del 2024 con protagonista Marilena Amato e pone l’attenzione sul difficile percorso per l’adozione internazionale. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa nuova pellicola.

Vittoria: la trama del film con Marilena Amato che parla di adozione

“Vittoria” è un film di genere drammatico diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Koffman ed è ispirato a una storia vera, parla di Jasmine e Rino, una coppia che ha scelto di iniziare il percorso per l’adozione internazionale. Il film è ambientato a Torre Annunziata e la protagonista è Jasmine, donna di 40 anni felicemente sposata con Rino e madre di tre figli maschi e proprietaria di una salone per parrucchiera. Alla morte del padre però Jasmine è tormentata da un sogno ricorrente, ovvero quello di una bambina bionda che le corre incontro e l’abbraccia. Il sogno diventa un desiderio. Jasmine vuole una figlia femmina. Jasmine ne parla con il figlio maggiore e con il marito ma nessuno dei due sembra sostenerla e così, rischiando di mettere a rischio il proprio matrimonio, inizia il difficile percorso per l’adozione internazionale. Nel frattempo il figlio maggiore parte per Milano dove sogna di diventare parrucchiere mentre il marito vuole vendere l’officina e trasferirsi a Capri. Jasmine però non si arrende e fa di tutto per riuscire ad avere il denaro necessario prima di arrivare in Bielorussia per realizzare il suo sogno di adottare una bambina, Vittoria. Un film che pone l’attenzione sulle dinamiche famigliari oltre che sul difficile percorso per l’adozione internazionale.

Vittoria: il cast del film che parla di adozione

Come abbiamo appena visto, “Vittoria” è un film del 2024 basato su una storia vera, ovvero quella di una coppia che inizia il difficile percorso per l’adozione internazionale. La protagonista, Jasmine, è interpretata dall’attrice Marilena Amato che ha vissuto la stessa situazione nella vita reale. E’ stato durante le riprese del docu film “Californie“, ispirato al pugile Khadija Jaafari, dove alcune scene sono proprio state girate nel salone di bellezza dell’attrice, che la Amato ha conosciuto i due registi. Durante le riprese la parrucchiera ha raccontato quello che le è successo e i due registi hanno poi deciso di farne un film. Da lì è nato “Vittoria”. A vestire invece i panni del marito di Jasmine, Rino, troviamo Gennaro Scarica. Nel cast anche Vincenzo Scarica e Anna Amato.

Vittoria: dove vedere il film con Marilena Amato

Marilena Amato è quindi la protagonista del film “Vittoria” dove in realtà interpreta se stessa, in quanto quello che succede nel film è ciò che è successo a lei nella vita reale, ovvero ha adottato una bambina tramite il difficile percorso dell’adozione internazionale. Il film “Vittoria” è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia per poi uscire al cinema il 3 ottobre scorso. Ancora non sappiamo quando sarà disponibile in streaming e su quale piattaforma, quello che è certo è che “Vittoria” è senza dubbio un film da non perdere.