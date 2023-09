Eyeliner nero: applicazioni e tendenze

L'eyeliner nero allunga lo sguardo realizzando e creando applicazioni varie ogni volta per un look diverso.

Quando si parla di make up sono davvero tanti i prodotti e articoli di cosmesi da usare. Tra tutti, spicca l’eyeliner nero che consente uno sguardo allungato, alla cat eye, quindi da gattina. Sono diverse le applicazioni e le tendenze da usare come mostrano i consigli e suggerimenti dei make up artists con tante idee a cui ispirarsi.

Eyeliner nero

È uno dei prodotti di cosmesi e di make up maggiormente amati e apprezzati dal sesso femminile dal momento che l’eyeliner nero riesce a dare allo sguardo la giusta intensità. Permette poi di dare e fornire uno sguardo molto affascinante grazie a quella codina che fa immediatamente pensare alle grandi dive del passato.

Un prodotto di make up particolarmente apprezzato e desiderato poiché aiuta a realizzare e creare tantissimi stili, tutti quant diversi e unici al tempo stesso. Per esempio, un look da pin up con questo prodotto nello stile anni Cinquanta oppure con grafiche e interpretazioni moderne e contemporanee allo stesso tempo.

L’eyeliner nero permette anche di realizzare uno sguardo o look punk definendo meglio le linee che, in questo caso, devono essere spesse e non troppo precise. Le interpretazioni sono davvero tante e ognuna può scegliere quella che è maggiormente gradevole in base al proprio gusto. Si può anche optare per qualcosa che non sia troppo eccentrico o esagerato, ma semplice. Basta variare un po’ le proprie abitudini per dare una linea del tutto nuova e diversa.

Si può poi optare per delle sfumature che siano leggere e sottili in modo da definire ed esaltare lo sguardo nel modo migliore.

Eyeliner nero: consigli

Nel mondo della cosmesi e dei prodotti di make up ci sono diverse tendenze e anche l’eyeliner non sfugge a questo trend. Per usare questi prodotti in modo completamente nuovo e diverso dal solito, ci pensano i make up artists a fornire ulteriori consigli e suggerimenti a tal proposito. Si tratta del kitter liner, un eyeliner da gattina che le star hanno sfoggiato sul red carpet al Festival di Cannes.

Si tratta di un eyeliner molto più delicato e ancora più facile da usare in modo da mettere lo sguardo maggiormente in evidenza. Per coloro che hanno poca dimestichezza o si approcciano per la prima volta all’uso di questo prodotto si consiglia di optare per degli eyeliner che siano liquidi o comunque in penna in modo da stenderlo meglio.

Per stenderlo si parte dall’estremità esterna dell’occhio senza dover passare una seconda volta il perimetro della zona ciliare della palpebra. In questo modo si traccia poi una linea molto sottile in direzione delle orecchie che punta verso l’alto. Si può poi definire il contorno con il correttore liquido e stendere poi i bordi esterni dell’eyeliner.

In commercio sono poi diversi i tipi di eyeliner nero dei vari marchi e brand di bellezza. Da Deborah che punta a un prodotto che resiste all’acqua e di lunga durata fino a Rimmel London che dona risultati davvero interessanti permettendo così di trasformarsi in una diva del passato.

Eyeliner nero: offerte online

Un prodotto di make up disponibile su Amazon approfittando di prezzi e promozioni imperdibili. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori eyeliner nero per lo sguardo scelti tra i brand maggiormente in voga di trucco.

1)L’Oréal Paris Infallible precision

Un noto prodotto del famoso marchio di L’Oréal disponibile nei colori nero e marrone con un ottimo rapporto qualità prezzo che permette di garantire risultati eccellenti per uno sguardo sensuale e accattivante al tempo stesso.

2)Collistar eyeliner tecnico nero

Un prodotto di make up dotato di applicatore morbido realizzato in feltro molto preciso e di qualità. Scorrevole per una lunga durata. Permette di delineare il contorno occhi molto bene e con rapidità. Indicato anche a coloro che sono meno esperte con questo trucco. Ha una formula idratante e protettiva per uno sguardo ben definito.

Oltre all’eyeliner nero, le tendenze propongono anche un eyeliner colorato per un look più vivace.