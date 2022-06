Applicare correttamente l’eyeliner può sembrare un’impresa insormontabile. In realtà, esistono diversi metodi per facilitare in questo compito così complicato e regalare un trucco occhi davvero perfetto.

L’eyeliner applicato correttamente

L’eyeliner è un accessorio importante per un make-up intrigante e sensuale, perché riesce ad allungare l’occhio, rendendo lo sguardo davvero magnetico.

Applicarlo, però, non è per niente facile. Si rischia di sbavare la riga, di farla imperfetta, magari una più lunga dell’altra. Riuscire ad applicarlo in modo corretto può sembrare una vera e propria impresa, ma con un po’ di pratica e qualche trucco si può arrivare al risultato sperato. Le più esperte sanno che solitamente si preferisce partire dalla coda, per poi seguire la linea della palpebra per incorniciare l’occhio e che per correggere le imperfezioni si può usare il correttore.

In commercio esistono molti eyeliner a penna, con la punta rigida, che sono sicuramente più facili da utilizzare. Nonostante questo, è possibile ricorrere a qualche trucco molto semplice per riuscire a rendere la linea perfetta, con gli oggetti che si hanno solitamente in casa. Alcuni brand hanno preso in considerazione le difficoltà di applicazione, cercando di rendere i loro prodotti più semplici da usare.

Come applicare l’eyeliner perfettamente: otto consigli pratici

I trucchi efficaci per riuscire ad applicare in modo corretto l’eyeliner: