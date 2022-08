Ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni Evelina Sgarbi, quando dopo essere stata chiamata per partecipare al provino per il prossimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, avrebbe rifiutato l’offerta.

Una notizia che ha fatto decisamente scalpore e che i media non si sono fatti scappare; anche Vittorio Sgarbi, suo padre, pare non averla presa proprio nel migliore dei modi.

Che cosa sappiamo di Evelina Sgarbi? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sul suo rapporto con il controverso critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Evelina Sgarbi: qualche informazione su di lei

Evelina Sgarbi è nata a Torino nel 2000 e attualmente ha 22 anni. Non si hanno molte informazioni sul suo conto, ma sappiamo che studia Design e Architettura presso l’Istituto Marangoni di Milano e, proprio come il padre, è una grande appassionata del mondo dell’arte.

Della madre non si conosce il nome; sembrerebbe che il padre Vittorio abbia sempre voluto mantenerne oscura l’identità, ma sarebbe una storica della città di Torino.

Evelina è la più giovane d’età dell’ampia famiglia di Vittorio Sgarbi. Sappiamo infatti che la giovane ragazza ha due fratellastri, Alba Sgarbi e Carlo Brenner, ma lo stesso Vittorio Sgarbi ha rivelato che per Evelina non ha mai svolto le verifiche del Dna: il motivo? Il critico d’arte riconoscerebbe i figli dalle orecchie.

In più, durante un’intervista, ha raccontato che Evelina avrebbe un carattere molto simile al suo: ” […] è molto sveglia, molto furba, ma un po’ irritante perché ha un temperamento simile al mio” – avrebbe dichiarato Sgarbi.

Sebbene il suo profilo Instagram sia aperto – e conti anche di numerosi follower, 9194 in totale – non si riesce a capire con esattezza se Evelina sia fidanzata o meno. Le foto che posta, infatti, hanno quasi sempre lei come soggetto primario, alternate a paesaggi, frame di vita quotidiana e qualche opera d’arte.

Il rifiuto di Evelina Sgarbi al Grande Fratello Vip

Sta facendo il giro del web la notizia secondo cui Evelina Sgarbi avrebbe rifiutato di partecipare al provino per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 12 settembre 2022. La giovane figlia di Vittorio Sgarbi avrebbe quindi evitato il programma perché “luogo denso di pettegolezzi” e, dunque, un ambiente poco affine alla sua persona e personalità.

Inoltre, sembrerebbe che Evelina Sgarbi abbia rifiutato per ben quattro volte di svolgere il provino, urtando (non poco) il padre Sgarbi. “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro” – queste le parole del critico d’arte in merito alla questione; sembra proprio che il padre non l’abbia presa nel migliore dei modi. A proposito di ciò, infatti, la scelta di Evelina avrebbe portato i due ad allontanarsi per un certo periodo e attualmente non sappiamo se abbiano ritrovato il loro equilibrio o meno.

Una cosa però è certa: nella nuova edizione del Grande Fratello Vip Evelina Sgarbi, salvo sorprese dell’ultimo momento, non presenzierà.