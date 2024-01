Nella giornata di domenica 8 gennaio è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Da noi… A ruota libera, talk show condotto da Francesca Fialdini su Rai 1. Tra gli ospiti anche Ema Stokholma. Davanti alle telecamere la celebre dj e conduttrice radiofonica ha rivelato uno dei suoi desideri più grandi del 2024: tornare ad utilizzare il suo vero nome.

Ema Stokholma si confida: “Mi piacerebbe riprendere il mio vero nome”

Inevitabilmente, l’inizio di un nuovo anno porta con sé la speranza di nuovi inizi, traguardi, prospettive e sogni. Per Ema Stokholma uno di questi è proprio quello di riprendere il suo vero nome. “Io sono Morwenn Moguerou e per questo mi piacerebbe riprendere il mio vero nome. È una cosa a cui sto pensando tanto, però è difficile. Dopo tanti anni, oramai sono conosciuta così, come Ema“, ha rivelato la celebre dj e conduttrice radiofonica.

Ema Stokholma è infatti il nome d’arte con la quale è conosciuta nel nostro Paese da diversi anni. La scelta di riprendere il suo vero nome è profondamente legata al suo desiderio di ritornare alle origini, particolarmente alle sue radici francesi alle quali è estremamente affezionata. Un forte desiderio di riconnettersi con la sua storia personale e di ripartire da ciò che le è più intimo.

Come già anticipato, l’inizio del nuovo anno rappresenta un momento perfetto per riflettere sugli anni passati e guardare avanti, fissando nuovi obiettivi da raggiungere. Nel corso dell’intervista, Ema Stokholma ha avuto modo di ripercorrere le tappe più significative della sua vita, guardando al passato mentre si prepara al meglio per il futuro. “Devo dire grazie tante persone. In primis Andrea Delogu, che ha visto la vita dove non c’era. Sono una persona molto libera e voglio andare avanti così“, ha raccontato.

Ema Stokholma si racconta: tra carriera e vita personale

Tra gli obiettivi per il futuro la carriera riveste sicuramente un ruolo cruciale nella vita di Ema Stokholma. La celebre dj e conduttrice radiofonica ha rivelato di essere entusiasta di aver avuto la possibilità di recitare in un film di Paolo Virzì. “Una parte piccola, ma credo molto interessante. Paolo ha capito il mio mood ed è stata una super esperienza, che mi ha arricchito tantissimo“. Per quanto riguarda il nuovo anno, è entusiasta di intraprendere nuovi progetti: sarà in radio con un programma inedito, lavorerà su tanti brani e parteciperà, come sempre, dietro le quinte al Festival di Sanremo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Berlino, colonna sonora e canzoni della serie tv | DonneMagazine.it

Golden Globe 2024, cosa ha detto Selena Gomez all’orecchio di Taylor Swift? | DonneMagazine.it