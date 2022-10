Elettra Lamborghini ha sfoggiato il suo nuovo look sui social e ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Elettra Lamborghini: il nuovo look

Elettra Lamborghini ha conquistato i fan dei social sfoggiando per la prima volta una frangia folta e sbarazzina e, durante le sue stories, ha svelato quale sarebbe stato il “segreto” della sua acconciatura.

L’ereditiera non ha infatti rinunciato al suo solito taglio di capelli, ma ha scelto di farsi applicare la frangia finta dalla sua hair stylist di fiducia. Questo le consentirà di toglierla nel caso in cui non si dovesse piacere, ma per il momento sui social sembra che questo suo nuovo look abbia riscosso un successone e in tanti si chiedono se tornerà a sfoggiarlo ancora in futuro.

La sorella al GF Vip

Di recente Elettra Lamborghini è balzata agli onori delle cronache a causa della sorella Ginevra, che ha partecipato al GF Vip (salvo poi essere presto squalificata per via del suo comportamento con Marco Bellavia). Durante la permanenza di sua sorella al GF Vip è emerso che i rapporti tra le due sarebbero praticamente inesistenti da circa due anni e, nonostante sua sorella abbia più volte manifestato il desiderio di avere con lei un chiarimento, Elettra Lamborghini ha fatto sapere che non si sarebbe recata al reality show per parlare con lei.

In tanti si chiedono se tra le due in futuro ci saranno ulteriori sviluppi e i reali motivi dietro la loro lite.