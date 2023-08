Il segno della Vergine, quali sono i dieci difetti e le cose da non dire mai a un nato sotto questo segno zodiacale? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I 10 difetti del segno zodiacale della Vergine

I nati sotto al segno della Vergine sono in genere tranquilli e razionali, ma sanno essere anche molto permalosi. Il segno della Vergine è un segno di Terra che da un lato ama l’ironia, dall’altro però non sopporta le critiche. Non ama inoltre le soprese, infatti spesso è definito come il segno più rigido dello zodiaco. Ma vediamo adesso insieme quali sono i 10 difetti della Vergine:

Sono ipercritici: ai nati sotto al segno della Vergine non sfugge mai nulla, notano sempre ogni cosa, ogni dettaglio, come un cambio di tono della voce, o una smorfia involontaria del viso. Capiscono subito se qualcuno gli sta mentendo e non hanno problemi a smascherarlo. Faticano a lasciarsi andare: i nati sotto questo segno sono molto seri e inoltre tendono a preoccuparsi facilmente, aumentando così stress e ansia e faticando molto a lasciarsi andare e a vivere la vita con maggiore leggerezza e spensieratezza. Non sanno dire di no: imparare a dire di no è fondamentale per vivere una vita serena. I nati sotto questo segno difficilmente riescono a farlo arrivando spesso a sovraccaricarsi pur di accontentare tutti. Si innervosiscono molto facilmente: la Vergine è uno dei segni più permalosi dello zodiaco, per questo tende a prendersela spesso. Pensano troppo: i nati sotto questo segno tendono a rimuginare troppo sulle cose, il che rende la vita molto più stressante e soprattutto non serve a nulla. Il passato non si può cambiare. L’atteggiamento verso il futuro sì. Sono schizzinosi: i nati sotto questo segno non amano mangiare cibi cucinati da altri perché non sanno come sono stati preparati, preferiscono cucinare da sé. Preferiscono fare tutto da soli: i nati sotto questo segno non amano chiedere aiuto, preferiscono ad esempio massacrarsi di lavoro pur di non farsi aiutare. In questo modo però si rischia solo di lavorare male. Non si fidano: sono molto diffidenti di natura, credono solo alle cose che possono vedere con i propri occhi. Sono ipocondriaci: i nati sotto a questo segno sono molto attenti ai segnali del corpo, si preoccupano subito anche per le piccole cose. Sono maniaci della pulizia: sono persone molto ordinate e pulite, odiano il disordine, tanto che spesso puliscono anche sul luogo di lavoro o a casa di altri, cosa che non a tutti può piacere.

I difetti della Vergine: cosa non dire mai ai nati sotto a questo segno

Ci sono alcune frasi che è meglio non dire a un nato sotto al segno della Vergine. Eccole: