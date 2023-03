Il 2022 e i primi mesi del 2023 hanno visto amori tormentati, litigi, separazioni difficili e divorzi molto travagliati. L’amore per molte star non è andato a buon fine e sono numerose le coppie, italiane e non, che hanno calato il sipario dei sentimenti. Vediamo più nel dettaglio tutte le coppie di vip che si sono dette “addio”.

Le coppie vip che si sono lasciate nel 2022 e nei primi mesi del 2023

Non si conoscono sempre i motivi per cui una coppia decide di lasciarsi. Spesso si tratta di incomprensioni, spesso di tradimenti scoperti, ma a volte è semplicemente perché l’amore finisce e non si può più andare avanti. Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso per quanto riguarda gli amori finiti: da Ilary Blasi e Totti, a Claudio Amendola e Francesca Neri, fino a Shakira e Piquè. Scopriamo più nel dettaglio chi, delle coppie storiche vip, ha decido di porre fine all’amore.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Forse è una delle separazioni italiane più sentite e più discusse. Dopo quasi 20 anni di amore Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di porre fine alla loro storia d’amore tanto amata e tanto seguita. Un divorzio difficile, ricco di insidie, di provocazioni e di non pochi gossip.

Claudio Amendola e Francesca Negri

Un’altra coppia italiana che si dice “addio”: si tratta di Francesca Negri e Claudio Amendola, insieme da ben 25 anni. Per loro la fine arriva nel 2023 ed entrambi hanno capito di essere arrivati alla fine del loro amore in modo consapevole e del tutto sereno.

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

Un’altra separazione italiana che ha lasciato stupore e un velo di tristezza. Anche Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sono arrivati al capolinea: dopo una bellissima storia d’amore i due hanno scelto di separarsi, ma pare che stiano continuando ad avere un bellissimo rapporto, soprattutto per le due bambine nate dalla loro relazione.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Al Grande Fratello Vip 2020 non si faceva che parlare d’altro, ma a quanto pare anche il loro amore è declinato. Si tratta di quello tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, che dopo 15 anni di passione e di rispetto reciproco, è arrivato alla sua conclusione.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Un’altra coppia che scoppia, quella tra il calciatore Mauro Icardi e la show girl Wanda Nara. Una storia tormentata, presunti tradimenti, sfuriate social e tantissime voci a riguardo, ma dell’amore, a oggi, non c’è più traccia.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Stop all’amore anche per la modella Melissa Satta, che dopo essersi rifatta una vita amorosa con l’imprenditore Mattia Rivetti, ha dovuto abbandonare la nave dell’amore anche con lui. Nel 2023, però, pare che la modella si sia avvicinata sentimentalmente al tennista Matteo Berrettini.

Shakira e Gerard Piqué

Forse una delle relazioni più discusse di inizio 2023. La nota cantante latina Shakira ha scoperto di essere stata tradita dal calciatore Piqué e l’accaduto non le è andato molto a genio, tanto da farne una revenge song con i fiocchi. I due si sono ufficialmente separati e il gossip ha alimentato il pubblico per un lungo periodo.

Kim Kardashian e Kanye West

Un amore decisamente travagliato quello tra la nota imprenditrice Kim Kardashian e il noto rapper Kanye West. Dopo una serie di problematiche e di up and down, lei ha scelto di porre fine al matrimonio. Il divorzio ufficiale arriva nel 2022.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

Si torna in Italia e arriva un altro cuore spezzato, o meglio due. La storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil arriva al capolinea. Dopo 10 anni d’amore, di risate e anche di numerose condivisioni social, l’amore tra i due si è ufficialmente chiuso.

Tom Brady e Gisele Bundchen

L’amore tra la top model e il campione di football americano precipita in modo clamoroso nel giro di poco tempo. Dopo avere festeggiato 13 anni insieme Gisele Bundchen e Tom Brady si lasciano, ma non si conoscono i motivi precisi di tale decisione.

Jason Momoa e Lisa Bonet

Dopo 15 anni d’amore anche Jason Momoa e Lisa Bonet si separano. I due hanno dichiarato che si è trattata di una scelta presa con tanta sofferenza, ma allo stesso tempo necessaria per il bene di entrambi e soprattutto dei due figli.

Sono molte le star il cui amore è tramontato: che cosa accadrà nei prossimi mesi?