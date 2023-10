Le ciabatte più discussa di tempo, le Crocs, si trasformano in stivali da cowboy. Una novità davvero molto particolare, sicuramente molto creativa, che sta già avendo un grande successo sui social.

Le Crocs si trasformano in stivali da cowboy

Le Crocs continuano a stupire. Tra le tantissime rivisitazioni delle ciabatte più discusse di sempre, questa ha già conquistato tutti ed è destinata a diventare virale. Stiamo parlando delle Crocs cowboy boots, ovvero le famose ciabatte che si trasformano in stivali. Un modello ibrido di ciabatta-stivale che si ispira ai classici stivali texani, mantenendo la base tipica delle Crocs, con la loro punta arrotondata e la superficie bucherellata. Il tutto è esaltato dalla texture coccodrillata lucente, con tanto di cinghie, dettagli metallici ricamati e personalizzabile con i charm Jibbitz. È presente anche uno sperone rotante rimovibile sul cinturino posteriore che è già considerata una chicca davvero unica nel suo genere. Si tratta di un paio di scarpe davvero molto particolare, che sarà in vendita dal 23 ottobre in esclusiva online alla cifra di 120 dollari.

Le Crocs sono sempre state al centro di moltissime discussioni, tanto che sono anche state definite come le scarpe “più brutte del pianeta”. Nel 2010 Time Magazine l’ha inserita nella lista delle 50 peggiori invenzioni. Eppure, anche se tutti le trovano così brutte, riescono sempre a spopolare e ad ottenere un successo incredibile in ogni loro versione. La pandemia e la necessità di avere abiti e scarpe comode hanno fatto aumentare le vendite in modo notevole, addirittura del 200 per cento dal 2019. Anche post-covid, nonostante tutti abbiano iniziato ad uscire, la voglia di comodità non è passata.

La moda dello stile da cowboy e i vari modelli delle Crocs

Il brand, dopo la pandemia, ha continuato ad avere un grande successo, iniziando anche ad osare. Dalla collaborazione con KFC, alle ciabatte con i tacchi con Balenciaga, passando per i Big Red Boots di MSCHF rivisitati in giallo, fino al modello ispirato a Shrek, con orecchie verdi che escono dal piede, e alla versione gioiello di Simone Rocha. Anche le star nel corso del tempo si sono affezionate a queste ciabatte. Le troviamo in chiave street ai piedi di personaggi come Justin Bieber, Post Malone, SZA e Lil Las X, ma anche l’artista David Hockney, di 86 anni, ha deciso di sfoggiarle addirittura per un pranzo a Buckingham Palace, con tanto di approvazione da parte di Re Carlo III. Lo stile cowboy sta popolando su TikTok, con risultati per oltre 150.000 likes. Molto amato il look di Barbie, da Cowgirls in total pink, ma anche il country style della serie tv Yellowstone. Lo stile cowboy arriva anche sulle passerelle e tra le star, coinvolgendo tutti. Proprio per questo le Crocs cowboy boots saranno super amate da tutti. Una combinazione molto strana quella tra ciabatte e stivali, ma chissà che presto non le vedremo anche ai piedi delle più restie a questo genere di calzatura.

