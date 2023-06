Per fare tornare un ex la legge dell'attrazione e le sue regole possono essere molto utili: via la negatività e sì alle energie positive

La potenza dell’Universo è incredibile: non ne conosciamo tutte le sfumature, ma ci sono energie che lo rendono magico. Così, se avete chiuso una relazione d’amore, sappiate che attraverso alcune regole della legge dell’attrazione la possibilità che un ex torni si alzano. Il segreto? Praticare la visualizzazione!

Come fare tornare un ex? Le regole della Legge di Attrazione

Ormai conosciuta e molto utilizzata, con legge dell’attrazione si intende la nota teoria secondo la quale tutti gli avvenimenti che avvengono nelle vite delle persone dipenderebbero nella maggioranza dei casi dai pensieri e dalle volontà di ciascuno. L’atteggiamento umano, dice la legge, ha un grosso impatto nei risultati che si ottengono nel corso della vita.

Sapevate che la legge dell’attrazione piò essere utilizzata anche per fare tornare un ex? Ebbene sì, l’Universo arriva in soccorso e attraverso alcune piccole regole l’amore potrebbe tornare quando meno lo si aspetta.

La prima regola fondamentale da seguire è quella dell‘eliminare completamente i pensieri negativi: la negatività non serve mai e anche in casi come questo può essere un grande ostacolo. Allontanando i pensieri negativi si comincerà, giorno dopo giorno, a emettere energia positiva, elemento di grande attrazione per le persone, ex compresi. Formulare affermazioni positive è dunque la seconda importante regola da seguire: l’autostima crescerà, così come la personalità. La positività è un elemento fondamentale quando si tratta di regole dell’Universo e benessere mentale. L’acquisto di una maggiore consapevolezza, di una maggiore energia positiva renderà l’aspetto più attraente agli occhi delle altre persone e potrebbe quindi contribuire al riavvicinamento di un ex.

Per fare tornare un ex, inoltre, è essenziale la tecnica della visualizzazione. Si tratta di una tecnica molto semplice, che però necessita di una grande attenzione. Per cominciare, è importante trovare un luogo tranquillo nel quale potere vivere le sensazioni in totale solitudine. Gli step successivi sono il rilassamento di corpo e mente, cominciando a respirare in modo molto profondo. Con la tecnica della visualizzazione si dovranno immaginare le sensazioni che si proveranno quando il desiderio (in questo caso il ritorno dell’ex) si sarà avverato. Visualizzare l’ex, visualizzare le cose che si fanno insieme, i ricordi più belli, tutto ciò che riguarda tale persona e la vita con lei. L’energia che nascerà sarà fortissima e la mente sarà invasa da nuove vibrazioni positive: essere felici attrae nuove esperienze e la possibilità che la persona torni aumenta. La tecnica della visualizzazione svolge un ruolo importantissimo nel raggiungimento dell’obiettivo. Fate attenzione alle convinzioni limitanti e, qualora dovessero arrivare, riprendete a respirare e a visualizzare il vostro desiderio già avverato.

Come fare tornare un ex? Le regole della Legge di Attrazione e il metodo del sussurro

Accanto alla legge dell’attrazione e alla tecnica della visualizzazione, esiste un altro metodo molto utilizzato che ha sempre l’obiettivo primario di “fare tornare un ex”. Si chiama metodo del sussurro, e consiste nell’immaginare di sussurrare qualcosa all’orecchio del proprio ex. La regola è solo una: immaginare di sussurrare quello che si vorrebbe facesse, come fosse esattamente lì accanto. Eventualmente è possibile utilizzare anche il nome della persona, per aiutare l’Universo a ricevere un messaggio migliore e definito.

In tutto questo, ovviamente, cercate di allontanare il più possibile la negatività.