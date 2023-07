Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come conquistare un uomo del segno zodiacale del Toro ascendente in Capricorno.

Come conquistare un uomo del segno del Toro ascendente Capricorno

L’uomo del segno zodiacale del Toro è molto tradizionalista, ama fare le cose con calma, soprattutto in amore sono molto lenti e meditativi. Il Toro è anche il segno più fedele dello zodiaco, se riesci a conquistare un uomo di questo segno difficilmente ti tradirà. Gli uomini del Toro con ascendente in Capricorno sono degli attenti osservatori, sia di se stessi, sia delle persone attorno a lui. Detestano l’ipocrisia, la falsità e i giochetti. Negli affetti sono alla ricerca di stabilità, di qualcuno che li supporti a livello emotivo. Sono anche molto ambiziosi e cercano una compagna che sia in grado di sostenerli. Sono sicuramente tra i segni più affascinanti ma anche tra quelli più difficili da conquistare. Vediamo ora nel dettaglio come fare.

Come conquistare un uomo del segno del Toro ascendente Capricorno: 10 cose da sapere

Vediamo ora insieme 10 cose da sapere su come conquistare un uomo del segno zodiacale del Toro ascendente Capricorno: