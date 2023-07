Se volete sapere come conquistare un uomo del segno zodiacale del Cancro a letto siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti alcuni consigli su come fare.

Come conquistare un uomo del cancro a letto: regole di seduzione

L’uomo del Cancro è molto passionale, inoltre per lui amore e passione non possono prescindere l’uno dall’altro. Se vuoi conquistarlo a letto è fondamentale che non manchino i preliminari, baci, carezze, abbracci. L’uomo del Cancro sa essere molto dolce e sensibile, caratteristica questa anche delle donne nato sotto questo sogno, ma dall’altro lato sanno essere anche molto trasgressivi e sensuali. La noia non fa per lui, anche nel rapporto più fantasia c’è meglio è. L’uomo del Cancro ama molto anche sperimentare ogni volta cose nuove.

Sotto le lenzuola l’uomo del Cancro cerca complicità, tenerezza e comprensione ma, come detto poc’anzi, sa essere anche molto trasgressivo. A letto l’uomo nato sotto al segno del Cancro ama i baci, le coccole, le carezze, possibilmente su letto grande e morbido, con la luce soffusa e della musica in sottofondo. Perfetta anche una spiaggia deserta o un bel prato verde. Per l’uomo del Cancro è molto importante che ci sia l’atmosfera giusta.

L’errore da non fare è quello di non coinvolgerlo completamente, una donna che va come un treno non è di certo quella giusta per un uomo del Cancro. Nemmeno un letto sfatto o la paura di essere visto da qualcun altro non fanno per lui. L’intimità per un uomo del Cancro è sacra. Se siete alla ricerca di una storia romantica l’uomo del Cancro è sicuramente l’uomo giusto, difficile trovare qualcuno più dolce, sensibile e romantico.

Le zone erogene dell’uomo del Cancro

Come detto precedentemente l’uomo del Cancro è molto dolce e romantico, ama le attenzioni e riempi la propria partner di attenzioni. La sua zona erogena sono le labbra. Sfiorale, baciale e farai subito breccia.

Oltre a essere molto dolce, l’uomo del Cancro ama la fantasia e sogna una partner che lo domini. Predilige i seni grandi e morbidi. Per quanto riguarda le posizioni preferiti, all’uomo del Cancro piacciono praticamente tutte, soprattutto quelle che gli permettono di avvolgere e abbracciare la propria compagna. Adora i preliminari, baci, carezze e coccole, per lui è impensabile andare subito al dunque. Fondamentale saper creare l’atmosfera giusta, altrimenti il desiderio si potrebbe spegnere nel giro di poco. Altra regola fondamentale, dopo il rapporto è importante continuare con le attenzioni, i baci e le carezze. Come detto prima, l’uomo del Cancro, ma anche la donna, sono degli eterni romantici.

La partner ideale per l’uomo del Cancro

Sono tanti i segni dello Zodiaco con i quali l’uomo del Cancro può avere dei rapporti molto soddisfacenti. La sua anima gemella a letto è sicuramente la donna Ariete, materna, protettiva e audace. In generale l’uomo del Cancro si trova a suo agio con partner accudenti e con un forte istinto materno, come ad esempio il Leone e lo Scorpione. Altri due segni zodiacali perfetti per l’uomo del Cancro sono la Vergine e il Sagittario, entrambi due segni dominanti.