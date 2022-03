Cantante Mascherato, eliminata Gatta: ecco chi è

Nella seconda semifinale de “Il Cantante Mascherato” di venerdì 25 marzo abbiamo visto debuttare due nuove maschere: Pulcino e Gatta. Queste ultime hanno affrontato Lumaca allo spareggio. A svelare l’identità è stata infine Gatta che tuttavia molta curiosità aveva destato nei giudici.

Ciononostante, come era stato ampiamente previsto si trattava di un personaggio molto conosciuto ossia dell’attrice Eleonora Giorgi.

Cantante Mascherato, chi è Gatta

A ben vedere guardando agli indizi forniti da Gatta/Eleonora Giorgi nel corso della puntata non era difficile risalire all’identità dell’attrice a cominciare dalla dizione indispensabile per poter fare il suo lavoro: “Non sono una cantante ma comunque ho cantato. La voce è fondamentale nel mio mesterei, ho fatto tanta dizione.

Nella mia famiglia non tutti hanno origini italiane. Quando faccio il mio lavoro sono nei panni di un’altra persona”.

Le certezze di Caterina Balivo

Intanto la giudice Caterina Balivo che nel corso di queste ultime puntate ha dimostrato di avere un “fiuto” eccezionale per le identità dei personaggi, su Twitter si era detta certa dell’identità di Eleonora Giorgi azzeccando: “Dai che tra 30 secondi smascheriamo la gatta” e ancora “Durata come la gatta a #IlCantanteMascherato is the new ‘come un gatto in tangenziale’.”