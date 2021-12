Arisa ha scritto una lettera a Babbo Natale con un desiderio molto speciale. “Non vorrei più essere sola” ha chiesto la cantante, specificando che desidera anche l’amicizia.

Arisa scrive a Babbo Natale: “Sarà un Natale bellissimo”

Arisa è convinta che questo “sarà un Natale bellissimo” e la sua vittoria a Ballando con le Stelle è già un regalo molto emozionante.

Con la fine della trasmissione i concorrenti potranno tornare ad abbracciare le persone care. “Da me a Natale si mangia sempre, mia madre è una cuoca bravissima” ha raccontato Arisa. La clip prima della sua esibizione è stata una sorta di letterina a Babbo Natale.

Arisa scrive a Babbo Natale: “Mi piacerebbe non essere più sola”

“Il 1° regalo non lo posso dire, ma questo per me è l’inizio di una nuova vita.

Quello che vorrei davvero è… mi piacerebbe non essere più sola. Anche un amico va bene, si gli amici vanno bene. Ma anche se mia sorella viene da me va bene, ecco che mia sorella se ne vada da casa sarebbe un bel regalo di Natale” ha dichiarato Arisa, che si sente un po’ sola. Sicuramente la vittoria a Ballando con le Stelle è stato un regalo davvero speciale.

Arisa scrive a Babbo Natale: la vittoria a Ballando con le Stelle

Arisa è la vincitrice ufficiale di questa edizione di Ballando con le Stelle. Questa esperienza per lei è stata molto importante. La cantante è riuscita a mostrare un nuovo lato di se stessa e ha tirato fuori tutte le sue emozioni, riuscendo a conquistare ancora di più il pubblico.