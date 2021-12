Arisa è la vincitrice di questa edizione di Ballando con le Stelle, insieme al suo compagno di ballo Vito Coppola. Una finale davvero ricca di emozioni.

Arisa vince Ballando con le Stelle: la reazione

Arisa ha vinto Ballando con le Stelle, in coppia con Vito Coppola, dopo la sfida delle sfide contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

Si è aggiudicata il primo posto con il 52% dei voti. La coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron è stata eliminata a sorpresa ad un passo dalla finalissima, così come è accaduto a Morgan. “Non me l’aspettavo e nessuno della mia famiglia se l’aspettava. Grazie mille a Vito Coppola che anche con metodi non ortodossi mi ha portata fin qui, grazie a tutti, ai giudici, agli amici, alle maestranze della Rai, grazie alla Rai e grazie a te Milly” ha dichiarato Arisa.

Arisa vince Ballando con le Stelle: le prime due eliminazioni

La prima prova ha assegnato tre tesoretti a tre coppie e i concorrenti che hanno vinto la manche sono stati Sabrina Salerno, Arisa e Morgan. La prima classifica della serata è la seguente:

Sabrina Salerno – Samuel Peron : 50 punti + 10 punti = 60 punti;

: 50 punti + 10 punti = 60 punti; Arisa – Vito Coppola : 47 punti + 10 punti = 57 punti;

: 47 punti + 10 punti = 57 punti; Morgan – Alessandra Tripoli : 46 punti + 10 punti = 56 punti;

: 46 punti + 10 punti = 56 punti; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale : 49 punti

: 49 punti Federico Lauri – Anastasia Kuzmina : 36 punti;

: 36 punti; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo: 33 punti;

Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto ad Arisa e Vito Coppola, ma Rossella Erra ha deciso di dividere i 20 punti tra loro e Morgan e Alessandra Tripodi, ribaltando la classifica.

Arisa e Vito Coppola con 67 punti;

con 67 punti; Morgan e Alessandra Tripoli con 66 punti;

con 66 punti; Sabrina Salerno e Samuel Peron con 60 punti;

con 60 punti; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale con 49 punti;

con 49 punti; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina con 36 punti;

con 36 punti; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo con 33 punti

Alla classifica finale sono stati aggiunti i voti dei canali social e questo ha portato all’eliminazione di Federico Lauri e Anastasia Kuzmina e di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Le quattro coppie in gara hanno partecipato alla sfida a coppie. Morgan contro Arisa e Sabrina Salerno contro Bianca Gascoigne. La Salerno è stata battuta, così come Morgan, che non l’ha presa bene e si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Arisa vince Ballando con le Stelle: la classifica finale

Nella sfida finale Arisa e Bianca Gascoigne hanno ballato quattro stili diversi e alla fine ha vinto la cantante. Per Simone Di Pasquale, che ha ballato con Bianca Gascoigne, è stata l’ultima sera a Ballando con le Stelle e per omaggiarlo Milly Carlucci ha mandato un video per riassumere i 16 anni di lavoro. Arisa è stata incoronata vincitrice, ottenendo la maxi coppa. Un momento emozionante, con tanto di bacio con Vito Coppola.

La classifica finale è stata: