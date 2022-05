Questo primo assaggio di estate 2022 è stato segnato per l’ex hairstylist Antonino Spinalbese da molti cambiamenti. Nonostante la fine della storia con Belen Rodriguez, il giovane ha dimostrato di essere un padre amoroso e presente per la piccola Luna Marì.

Spinalbese si era giusto concesso una piccola vacanza da solo a Ibiza. Ricaricate “le pile”, è subito tornato a Milano dalla sua bambina.

Antonino Spinalbese torna a Milano dalla piccola Luna Mari: le tenere foto sui social

Scorrendo il profilo Instagram, non è raro trovare delle foto dove padre e figlia trascorrono dei momenti insieme: a passeggio per le vie del centro o ancora al parco mentre la piccina guarda con occhi sognanti ciò che le circonda.

La separazione, insomma, non ha impedito a Spinalbese e Belen di vivere in modo sereno il loro ruolo da genitori e di crescere la piccola con l’amore che solo un papà e una mamma sanno dare.

“Mia figlia Luna Marì mia sposa”

In una recente intervista rilasciata all’emittente RTL 102.5 Antonino Spinalbese ha parlato del rapporto speciale che lo lega a sua figlia: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti […] porto la fede.

C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Ho fatto rinunce d’amore per Luna Marì, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”.