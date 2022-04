Per la prima volta in tv Antonino Spinalbese ha parlato della malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire dopo il suo addio a Belen.

Antonino Spinalbese: la malattia

A Storie Italiane Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì, ha parlato della scoperta della sua malattia.

L’hair stylist non ha dichiarato di quale malattia autoimmune si tratti ma ha rivelato che avrebbe colpito al pancreas e ha confessato come avrebbe trascorso questi mesi e come starebbe cercando di curarsi.

“Ho scoperto di avere un problema al pancreas. Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi”, ha ammesso, e ancora: “Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci.

Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato”.

L’amore per la figlia

Nonostante abbia passato mesi difficili a causa dell’addio a Belen e della malattia, Antonino ha dichiarato di aver trovato il motivo per continuare a essere felice in sua figlia, Luna Marì. “Io continuo a respirare grazie a mia figlia, mi sento davvero molte volte in un film.

È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale”, ha confidato l’hair stylist, molto legato alla bambina.