Alessandro Tersigni è un attore italiano molto conosciuto, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo al Grande Fratello 7. Ha avuto moltissimi ruoli nel corso della sua carriera ed è molto amato anche per la sua bellezza, che non passa inosservata.

Scopriamo insieme qualcosa in più sull’attore.

Alessandro Tersigni: la biografia

Alessandro Tersigni è un attore romano molto conosciuto, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo al Grande Fratello 7, reality in cui ha ottenuto un posto in finale. In seguito ha portato avanti gli studi teatrali, per inseguire il sogno di diventare un attore. Ha preso parte a diverse fiction di grande successo, come I Cesaroni, Le tre Rose di Eva e Il paradiso delle signore.

Alessandro Tersigni è nato a Roma l’11 ottobre 1979, sotto il segno della Bilancia. La sua partecipazione al GF, nell’edizione del 2007, lo ha reso noto al pubblico, ma prima lavorava come vigile del fuoco. In seguito ha iniziato la sua carriera in televisione, prendendo parte a diverse fiction. Oltre a quelle già elencate, ha preso parte anche ad Un medico in famiglia e a Romanzo Criminale. Nel 2010 ha avuto il suo esordio sul grande schermo con il film Scusa ma ti voglio sposare, di Federico Moccia.

In seguito è comparso anche in 5 (Cinque), Noi eravamo, Wine to love e Il paradiso delle signore.

Alessandro Tersigni: la vita privata

Prima del Grande Fratello ha avuto tre relazioni importanti, di cui una durata tre anni e finita poco prima dell’ingresso nel reality show. Dal 2007 al 2009 è stato fidanzato con Melita Toniolo, conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Dal 2010 è legato all’ex ballerina di Amici, Maria Stefania Di Renzo. La coppia è convolata a nozze nel 2016 e l’anno successivo hanno annunciato la gravidanza. Nel 2017 è nato il primogenito, Filippo, e nel febbraio 2022 è arrivata la secondogenita Zoe. I due sono molto innamorati e molto uniti. Maria Stefania Di Renzo è nata il 28 febbraio 1980, sotto il segno dei Pesci. Ha ottenuto successo grazie ad Amici, a cui ha partecipato nel 2002. La danza è la sua più grande passione, che pratica da quando aveva 7 anni e che è riuscita a trasformare in un lavoro. Lavora come ballerina a Parigi, luogo dove si reca una volta al mese, e come insegnante di gyrotronic. Alessandro Tersigni ha raccontato di essere stato in mezzo ad un triangolo amoroso quando era molto giovane, ma ha spiegato che è durata poco perché vuole vivere con maggiore tranquillità. L’attore ha un cane che ha chiamato Alì, che spesso diventa protagonista dei suoi scatti social. Sulla sua caviglia ha un tatuaggio a forma di drago, scelto perché è un simbolo di saggezza. Prima di incontrare sua moglie ha convissuto con Melita Toniolo a Milano, in zona Navigli. Al momento non si sa dove abiti con la sua famiglia, ma la moglie una volta al mese si reca a Parigi per occuparsi del suo lavoro come ballerina.