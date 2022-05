C’è da dire ben poco. Per Melita Toniolo il tempo sembra davvero essersi fermato. La modella e showgirl veneta classe 1986, è apparsa infatti sui social in uno scatto “bollente” dove ha indossato un completo intimo nero in pizzo. Le reazioni dei suoi fan, davvero entusiasti per questa foto non si sono fatte attendere: “E le ventenni mute” è solo uno dei commenti più significativi.

Melita appare in intimo in una foto su Instagram: i dettagli che non passano inosservati

Scorrendo la sua pagina Instagram sono molti gli aspetti che balzano subito all’occhio: la modella è infatti attivissima sui social tanto da avere oltre un milione di follower eppure non è possibile non notare la sua estrema naturalezza e il suo essere una mamma dolce e premurosa con il piccolo Daniel nato dalla relazione con Andrea Viganò in arte Pistillo. Proprio questa naturalezza è stato l’elemento premiante dello scatto in intimo di Melita e i follower lo hanno riconosciuto: “Nè con speranza,nè con timore”, ha scritto la showgirl in accompagnamento alla foto.

Che fine ha fatto Melita Toniolo?

Ai moltissimi impegni di Melita Toniolo si è aggiunta quella che possiamo la sua avventura più grande ossia la maternità che le ha donato il figlio Daniel. In tempi più recenti l’abbiamo vista nel ruolo da giurata nella fortunata trasmissione “All together now – la musica è cambiata”.