Da diverse settimane va in onda su Canale 5 la serie televisiva turca “La ragazza e l’ufficiale“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è la vera storia dei due protagonisti, Kurt Seyit e Sura.

Su Canale 5 va in onda da diverse settimane, ogni venerdì in prima serata, la serie televisiva turca “La ragazza e l’ufficiale“, serie che sta ottenendo molto successo. I protagonisti sono Kurt Seyit, interpretato dall’attore e modello turco Kıvanç Tatlıtuğ, e Sura, interpretata dall’attrice e cantante turca Farah Zeunep Abdullah. La serie è tratta dai romanzi “Kurt Seyt e Shura” e “Kurt Seyt e Murka“, di Nermin Berzem e sono basati su una storia vera. Kurt Seyit era infatti lo zio della scrittrice. Seyt e Sura quindi sono esistiti veramente, così come anche Petro, Celil e Tatya. La serie quindi è basata su quello che accadde veramente a Kurt e Sura, durante la Prima guerra mondiale e poi durante la Rivoluzione Russa. I due si sono amati profondamente ma, con lo scoppio della Rivoluzione si sono ritrovati a perdere tutti i loro avere e a svolgere i lavori più umili pur di stare ancora insieme. Kurt Seyt e Sura non si sono mai sposati, Kurt ha sposato invece una giovane ragazza turca, Murka. Il lieto fine per Sura e Kurt quindi non c’è stato, Seyit ha contratto poi la tubercolosi e ha così deciso di porre fine alla sua vita. Nermin Berzem ha così parlato del romanzo con protagonista suo nonno: “mio nonno Kurt Seyit è sempre stato il mio eroe numero uno sin da quando ero molto piccola: non importava quanti libri leggessi, lui conservava sempre un posto speciale dentro di me e la sua storia alimentava i miei sogni. Sfortunatamente non ho mai conosciuto mio nonno, si è suicidato nel 1945, molto prima che nascessi. Ma le sue storie di vita mi sono state raccontate da mia madre e da mia nonna e la sua foto con l’uniforme delle guardie dello Zar al ritorno dal fronte era esposta a casa nostra. Murka, mia nonna, ha vissuto fino a 94 anni”.

Come è finita la storia tra Kurt Seyt e Sura?

La serie televisiva “La ragazza e l’ufficiale” si basa, come abbiamo visto, su fatti realmente accaduti. Anche nella serie tv Seyit e Sura non si sposeranno, il loro addio sarà straziante. Nella vita reale Seyit e Sura continueranno a scriversi per un pò di tempo. Nermin Berzem ha rivelato che suo nonno ha davvero incontrato Sura ma che non l’ha mai lasciata sola per mesi per unirsi alla ribellione turca, è un’invenzione letteraria. Nermin non sa se Seyit abbia mai chiesto davvero a Sura di sposarlo, in quanto in quel periodo in molti avevano paura a legarsi a qualcuno perché non sapevano cosa sarebbe successo nel breve periodo. Alla fine Seyit sposa Murka perché si sentiva solo, incompreso e fuori posto. Anche Sura si sposò con un gentiluomo ed ebbe una figlia.