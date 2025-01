Dalla Francia in arrivo il film sull’autore de “Il Piccolo Principe”, ovvero Antoine de Saint-Exupéry. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Piccolo Principe: dalla Francia il film rivelazione su Saint-Exupéry

Difficile che qualcuno di noi non abbia letto “Il Piccolo Principe”, capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry che spinge grandi e piccini a riflettere sull’importanza di saper guardare oltre le apparenze proprio perché ciò che conta non può essere visto: “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Nel 2015 è stato fatto anche un film di animazione, proprio in occasione del 70esimo compleanno dell’opera. Ma adesso dalla Francia è in arrivo il film “Saint-Ex“, che parla proprio dell’autore del racconto, di come è arrivato a scrivere “Il Piccolo Principe“. Ma vediamo adesso nel dettaglio di capire di cosa parlerà questo film.

Piccolo Principe: la trama del film su Saint-Exupéry

Come abbiamo appena visto, sta per arrivare un nuovo film, “Saint-Ex”, che parlerà dell’autore del noto racconto “Il Piccolo Principe“. Il film è diretto da Pablo Agüero, il quale ha voluto rendere omaggio sia all’uomo che all’artista Saint-Exupéry. Nel film ci troviamo negli anni Trenta, quando il pilota e scrittore Antoine de Saint-Exupèry si trova in Argentina, dove lavora come pilota dell’Aéropostale. Un giorno il suo migliore amico e pilota esperto della compagnia, Henri Guillaumet, ha un incidente in volo e scompare misteriosamente nella Cordigliera delle Ande. Saint-Exupéry intraprende un viaggio impossibile per ritrovarlo, sfidando le condizioni climatiche estreme del territorio. Anni dopo questa esperienza ispirerà la scrittura de “Il Piccolo Principe“, libro tradotto in ben 300 lingue. Ma ecco le parole del regista: “ho voluto rendere al Piccolo Principe ciò che mi ha dato durante la mia infanzia. Questo film è un invito a volare con Saint-Ex, a sognare, a superare le difficoltà della vita attraverso l’immaginazione.”. Insomma, un film davvero imperdibile!

Piccolo Principe: il cast del film su Saint-Exupéry

Dopo aver visto di cosa parla il film su Saint-Exupéry, andiamo a vedere come è composto il cast. A vestire i panni del protagonista, Antoine de Saint-Exupéry troviamo l’attore e regista francese Louis Garrel, che abbiamo visto recitare in numerosi film quali per esempio “L’ufficiale e la spia”, “Storia di mia moglie”, “Forever Young – Les Amandiers”, “L’ombra di Caravaggio” e “I tre moschettieri – Milady.” Henri Guillaumet, il migliore amico di Sanit-Ex è interpretato dall’attore e produttore cinematografico francese Vincent Cassel, che abbiamo visto recitare in “La bella e la bestia”, “Child 44”, “La felicità degli altri” e “Asterux & Obelix”. La moglie di Guillaumet, Noëlle, è invece interpretata dall’attrice e modella tedesca Diane Kruger, che abbiamo visto recitare in “Padri e figlie”, “Secret Team 355”, “The Operative – Sotto Copertura”, “Joika – A un passo dal sogno” ed “Era mio figlio”. Una cast davvero importante per questo film che ci permetterà di conoscere meglio l’autore di uno dei libri che ha davvero cambiato la vita a tanti di noi con i suoi preziosi insegnamenti.