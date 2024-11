Autunno, stagione di compleanni: picco di richieste per l’animazione delle feste per bambini su ProntoPro

A settembre e ottobre meglio fare scorta di candeline: sono loro i due mesi in cui, secondo i dati condivisi dalle Nazioni Unite, in Italia sono nati più bambini tra il 2015 e il 2022

A settembre e ottobre aumentano le richieste per l’animazione di feste per bambini (13,7% e 14,3% nel 2024): in Italia sono i mesi che registrano il numero più elevato di nascite

L’animazione per le feste di compleanno per i più piccoli il quinto servizio più richiesto su ProntoPro da inizio anno: a rivolgersi ai professionisti soprattutto i genitori di Milano, Verona e Firenze

Tra i servizi più richiesti l’organizzazione delle attività di gruppo (70,9%), cresce l’interesse sui social, con oltre 1,4 milioni di contenuti a tema #kidsparty su Instagram

Per due ore di intrattenimento il costo medio è 160€. Trento la città più costosa, tra le più economiche Milano, Palermo e Roma

A settembre e ottobre meglio fare scorta di candeline: sono loro i due mesi in cui, secondo i dati condivisi dalle Nazioni Unite, in Italia sono nati più bambini tra il 2015 e il 2022, con rispettivamente oltre 314.000 e 311.000 nascite totali[1]. Mese con meno compleanni da festeggiare è invece aprile, che nel totale degli otto anni analizzati ha registrato il 18,2% di nascite in meno rispetto al primo mese della classifica.

A confermare un elevato numero di compleanni tra settembre e ottobre è anche ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, che nel 2024 ha registrato un picco di richieste per i servizi di animazione di feste di compleanno per bambini proprio in questi due mesi dell’anno, con un 14,3% delle richieste in ottobre e un 13,7% in settembre; segue gennaio, che raggiunge il 12,2%.

Animazione per i più piccoli tra i servizi più richiesti su ProntoPro: Milano, Verona e Firenze sul podio

I dati raccolti nel 2024 da ProntoPro.it sono in linea con quelli relativi all’andamento dello scorso anno: la richiesta di servizi per l’animazione delle feste di compleanno per bambini anche nel 2023 aveva mostrato infatti un picco nei mesi di settembre (al primo posto con il 13,6% delle richieste) e ottobre (al secondo posto con il 12,5%), confermando la tendenza a organizzare feste in questo periodo dell’anno, ricco di nascite.

Indipendentemente dal mese, però, il desiderio di celebrare i compleanni dei più piccoli con l’aiuto di professionisti è in crescita, tanto che nel 2024 l’animazione per le feste dei bambini si posiziona a metà classifica tra i 10 servizi più richiesti su ProntoPro insieme a quelli dedicati alla casa (installazione di condizionatori, traslochi, imprese di pulizie e imbiancatura) che coprono le prime quattro posizioni.

Le richieste arrivano soprattutto da Milano, che si posiziona in testa alla classifica geografica, affiancata sul podio da Verona e Firenze. Seguono Bologna, Torino, Bari, Roma, Trento, Genova e Palermo, mostrando quindi un’Italia unita nel desiderio di festeggiare in grande i bambini di ogni età, senza particolari distinzioni tra Nord, Centro e Sud.

L’organizzazione delle attività di gruppo il servizio più richiesto: meno apprezzati i clown e la giocoleria

I social network, TikTok e Instagram in particolare, dimostrano un crescente interesse per i contenuti a tema feste di compleanno per bambini. Sono sempre di più, infatti, i video e le foto che immortalano torte, giochi, attività e allestimenti per bimbi di ogni età con l’hashtag #kidsparty che, ad oggi, registra oltre 4,1 milioni di post su Instagram e oltre 119 mila video su TikTok.

Tanti i servizi offerti dai professionisti per celebrare i compleanni dei più piccoli e scelti dai genitori, a partire dall’organizzazione delle attività di gruppo, che da sola rappresenta il 70,9% delle richieste totali giunte su ProntoPro dall’inizio dell’anno. Non manca però chi decide di arricchire la festa con il truccabimbi (48,6%), con spettacoli di magia (44,1%) e l’immancabile intrattenimento musicale (43,6%), un must che, grazie al supporto dei professionisti del settore, può trasformarsi in un vero e proprio spettacolo. Tra i servizi richiesti anche gli show di bolle di sapone (33,7%), mentre è netto il distacco con l’interesse dimostrato per i clown (12,6%), i gonfiabili (11,1%) e gli spettacoli di giocoleria (9,4%)[2].

Si festeggia in grande soprattutto tra i 6 e gli 8 anni

Dal punto di vista dell’età, su ProntoPro, le richieste di animazione per le feste di compleanno sono soprattutto per bambini tra i 6 e gli 8 anni (48,8%), una fase in cui i più piccoli sono particolarmente attratti da spettacoli interattivi e attività creative. Poco più di un terzo (37,4%) ha meno di 5 anni, mentre sembra calare l’interesse man mano che i bimbi crescono: solo il 13% dei festeggiati ha tra i 9 e gli 11 anni, mentre la percentuale di chi ha più di 11 anni non raggiunge nemmeno l’1%.

Guardando l’orologio, la durata media delle animazioni richieste si attesta intorno alle due ore (58,1%), un tempo ritenuto ottimale dai genitori per mantenere viva l’attenzione dei più piccoli senza stancarli o annoiarli.

Due ore di intrattenimento costano in media 160€. La città più costosa? Trento

Ma quanto impatta l’animazione per le feste di compleanno dei bambini sul portafoglio dei genitori? Secondo ProntoPro, per circa due ore di intrattenimento per un’attività di gruppo con circa 15 bimbi il costo medio è di 160€, che sale a 240€ per gli spettacoli di magia e a 180€ per il truccabimbi.

Questo investimento, che rappresenta la volontà crescente dei genitori di creare esperienze memorabili per i loro figli, presenta però differenze marcate se si analizzano i dati dal punto di vista geografico. Tra le città che registrano il maggior numero di richieste, quella dove è necessario un budget più alto per due ore di soli giochi di gruppo per 15 bambini è Trento, con una media di 210€. Seguono Bari, dove il costo medio arriva a 200€, e Bologna e Genova, dove invece sono necessari in media 190€. Tra le meno costose figurano Milano e Palermo (150€) e Roma (130€), dove l’elevato numero di professionisti dedicati potrebbe contribuire a un abbassamento dei prezzi e a un mercato più competitivo.

***

Metodologia

I dati 2024 analizzati dalla piattaforma e riportati nel comunicato stampa fanno riferimento alle richieste raccolte per le diverse tipologie da gennaio a ottobre 2024. I dati 2023 analizzati dalla piattaforma e riportati nel comunicato stampa fanno riferimento alle richieste raccolte per le diverse tipologie da gennaio a dicembre 2023.

Chi è ProntoPro

ProntoPro è il marketplace per i servizi professionali leader in Italia. Nato nel 2015, ProntoPro ha già aiutato oltre 5 milioni di clienti in Europa a trovare gratuitamente il miglior Professionista tra 690.000 profili iscritti alla piattaforma, registrati in più di 800 categorie di servizi disponibili. Nel 2022 ProntoPro è entrata a far parte del gruppo internazionale Homerun Technology Inc di cui fa parte anche Armut, azienda dello stesso settore, leader in Turchia: il nuovo gruppo opera ora in 14 Paesi del mercato EMEA.

ProntoPro è uno strumento di ricerca professionale che aiuta a trovare esattamente ciò che si sta cercando in modo semplice e affidabile, negli ambiti più diversi: da idraulici ad avvocati, passando per psicologi, web designer, elettricisti e personal trainer.

Per maggiori informazioni: www.prontopro.it

[1] United Nations Statistics Division. I dati 2023 saranno condivisi a partire dal 1 febbraio 2025.

[2] Le evidenze risultano da domanda a risposta multipla.