Al cinema il film “Wicked”, ispirato a celebre Mago di Oz, con protagoniste due star mondiali, ovvero Ariana Grande e Cynthia Erivo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama e cast.

Wicked: la trama del film con Ariana Grande

Ci siamo, uno dei film più attesi dell’anno è finalmente arrivato al cinema. Stiamo parlando di “Wicked“, l’adattamento cinematografico tratto dall’omonimo musical di Broadway e che trae ispirazione dal Mago di Oz. Questo film è basato sul romanzo “Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta”, prequel del classico “Mago di Oz “, di L. Frank Baum. “Wicked” è diretto da Jon M Chu e al centro della trama troviamo la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud quando erano giovani. Elphaba si sente incompresa a causa della sua pelle verde ed è ancora ignara del suo potere, mentre Glinda è benvoluta da tutti. Le due giovani si incontrano all’Università di Shiz, dove diventano amiche. Una volta però che incontrano il Mago di Oz le loro vite prendono due strade diverse. Glinda di farà sempre più sedurre dalla brama di potere, mentre Elphaba rimarrà fedele a se stessa. In questo film, tra l’altro, si pone l’accento su alcune tematiche sociali molto attuali, come il bullismo, il razzismo e il body shaming. Infatti uno dei temi centrali del film è l’ostilità verso chi è diverso. “Wicked” quindi non solo si appresta a essere un film in grado di appassionare e coinvolgere fino alla fine gli spettatori, ma li porterà anche a riflettere su tematiche davvero importanti e attualissime.

Wicked: il cast del film al cinema

“Wicked” è uno dei film più attesi di questo 2024 e si appresta a essere quindi uno dei più visti. Abbiamo appena visto quella che è la trama di questo film, che al centro anche tematiche davvero molto importanti. Per quanto riguarda il cast, nei panni di Glinda troviamo la popstar e attrice statunitense Ariana Grande, che abbiamo visto recitare in alcuni film quali “Zoolander 2″, “Don’t Look Up”, e “Men in Black: International”. A vestire invece i panni di Elphaba troviamo l’attrice teatrale e cantante Cyntia Erivo, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare in film quali “7 sconosciuti a El Royale”, “Chaos Walking”, “Pinocchio” e “Luther: Verso l’inferno”. A interpretare il ruolo del Mago di Oz troviamo uno degli attori più amati nonché star di “Jurassic Park”, ovvero Jeff Goldblum. Nel cast anche l’attrice Premio Oscar Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Peter Dinklage, Andy Nyman, Keala Settle e Michael McCorry Rose.

Wicked: data di uscita del film al cinema

Il film “Wicked” è uscito al cinema lo scorso 21 novembre 2024 con la sua prima parte. La seconda parte del film andrà invece in onda tra un anno, ovvero a novembre del 2025. E voi, siete già andati al cinema a vedere questo attesissimo film?