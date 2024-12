Per la gioia dei tanti fan ci siamo quasi, la serie tv “I Cesaroni” nel 2025 torna in Tv, con la stagione 7 che si prospetta essere super emozionante. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama e cast.

2025 in TV, tornano i Cesaroni: la trama della stagione 7

Una delle serie tv più amate in assoluto, ovvero “I Cesaroni”, sta per tornare in Tv con la settima stagione. Era stato Claudio Amendola, qualche mese fa sul palco del Bct, ovvero il Festival del cinema e della televisione di Benevento, a confermare la settimana stagione. A dieci anni dalla messa in onda della sesta stagione, ecco che la famiglia allargata più amata dal pubblico sta per tornare. Sono stati 146 gli episodi andati in onda dal 2006 al 2014. La serie narra le vicende della famiglia allargata dei Cesaroni, formata da Giulio e i tre figli, Marco, Rudy e Mimmo e da Lucia e le due figlie Eva e Alice. Tante le storie che sono state raccontate nel corso delle varie stagioni, dall’amore travolgente scoppiato tra Eva e Marco, i quali avranno poi un figlio, alle varie vicende della vita di tutti i giorni. “I Cesaroni”, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è una di quelle serie televisive che non vorresti finissero ma ecco che per la felicità dei tanti fan Giulio e la sua famiglia stanno per tornare!

2025 in TV, tornano i Cesaroni: il cast della stagione 7

Come abbiamo appena visto, nel 2025 torneranno in Tv “I Cesaroni”. Nel cast non può mancare ovviamente Claudio Amendola, nei panni di Giulio Cesaroni. Ci sarà anche Antonello Fassari nei panni del fratello di Giulio, Cesare, e Max Tortora nei panni del carrozziere Ezio Masetti. Dovrebbero esserci tutti i maschi di casa Cesaroni, quindi Niccolò Centioni nei panni di Rudy, Federico Russo nei panni di Mimmo e Matteo Branciamore nel ruolo di Marco, anche se su quest’ultimo manca l”ufficialità. Se la famiglia dei Cesaroni dovrebbe esserci al completo, non ci sarà invece nessuno dei Cudicini. Era stato lo stesso Amendola a confermare che Elena Sofia Ricci, che nella serie interpretava sua moglie Lucia, non ci sarà: “Giulio Cesaroni tornerà da solo. Purtroppo Elena non ci sarà, è stato un caposaldo della serie e il suo spirito aleggerà in tutta la serie.”. Oltre a Elena Sofia Ricci non ci saranno nemmeno Micol Olivieri e Alessandra Mastronardi che rispettivamente interpretavano Alice ed Eva Cudicini. La Mastronardi aveva dichiarato in passato di essere contraria ai reboot e che per lei i cicli si chiudono. La Olivieri invece ha affermato che non ci sarà per scelta personale e professionale.

2025 in TV, tornano i Cesaroni: quando andranno in onda?

Le riprese della settima stagione de “I Cesaroni” avrebbero dovuto iniziare a novembre del 2024, ma sono slittate a febbraio del 2025. Non si ha ancora quindi una possibile data, la serie dovrebbe comunque uscire il prossimo anno con 6 episodi su Canale 5. Restiamo in attesa di ulteriore notizie.