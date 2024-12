“Grey’s Anatomy” sta per tornare con la stagione numero 21, che fa di questo medical drama il più longevo della storia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire il cast, la trama e la data di uscita.

Grey’s Anatomy: la trama della stagione 21

E’ una delle serie tv più amate di sempre e quest’anno torna con la stagione numero 21. Stiamo parlando di “Grey’s Anatomy“, il medical drama più longevo della storia. La creatura di Shonda Rhimes è pronta quindi a tornare e ad appassionare ancora milioni di persone. In questa stagione non mancheranno gli addi ma anche i nuovi arrivi all’interno dei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle. Se nel corso della stagione numero 21 il ruolo di Meredith Grey era assai marginale, in questa nuova stagione ci sarà per lei più spazio, per la tanta gioia dei fan. La Grey sarà impegnata per la sua ricerca contro l’Alzheimer e probabilmente ci sarà almeno in 7 episodi. La 21esima stagione ripartirà dallo scontro legale che vece protagoniste proprio Meredith e Catherine, e i licenziamenti per ritorsione. Grandi ritorni, addi, segreti, storie d’amore, sono tante le cose che vedremo in questa attesissima 21esima stagione assolutamente da non perdere!

Grey’s Anatomy: il cast della stagione 21

Come detto ci siamo, “Grey’s Anatomy” sta tornando con la 21esima stagione. Per la gioia dei tanti fan ci sarà più spazio a uno dei personaggi più amati di tutta la serie, ovvero Meredith Grey che come sempre è interpretata dall’attrice e produttrice statunitense Ellen Pompeo, che nel corso degli anni abbiamo visto recitare anche in film e in altre serie tv, quali per esempio: “Moonlight Mile – Voglia di ricominciare”, “Prova a prendermi”, “Intrigo a Barcellona”, “Law & Order – I due volti della giustizia”, “Squadra Med -Il coraggio delle donne” e “Station 19”. In questa stagione numero 21 vedremo il ritorno del personaggio della dottoressa Monica Beltran, interpretata dall’attrice Natalie Morales. Mentre il ruolo di Ben Warren è ripreso dall’attore Jason George. In questa stagione invece non rivedremo più Levi e Mika, interpretati rispettivamente da Jake Borelli e Midori Francis. Levi infatti ha accettato un’opportunità di ricerca in Texas, mentre Mika, dopo un drammatico incidente, decide di cambiare vita. Tra i nuovi arrivi troviamo gli attori Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd e Camilla Luddington. Insomma, un cast davvero niente male per questa nuova stagione di “Grey’s Anatomy“.

Grey’s Anatomy: quando esce e dove vedere la stagione 21

La stagione numero 21 di una delle serie tv più amate e seguite al mondo, ovvero “Grey’s Anatomy”, è uscita con il primo episodio lo scorso 21 novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Disney Plus. In tutto saranno 18 gli episodi che si concluderanno il 20 marzo del 2025. Vi ricordo che per potere vedere “Grey’s Anatomy 21” è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus. Siete pronti quindi a questa 21esima stagione?