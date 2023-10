Velluto a coste: come indossarlo nei vari stili

Il velluto a coste si trova un po' ovunque: dalle giacche ai pantaloni passando per gli abiti da indossare in ogni modo.

Alcune finiture o tessuti possono invecchiare un outfit o un capo di abbigliamento. È proprio il caso del velluto a coste, una finitura che è possibile indossare se si sa come abbinarlo nel modo giusto e con il look adeguati. Scopriamo quali sono gli indumenti con questa finitura e come indossarli.

Velluto a coste

Quando si fa riferimento a un tessuto come il velluto a coste si pensa sempre si tratti di una finitura vintage o retro. Un tipo di finitura o tessuto che spesso si guarda con una certa riserva in quanto rischia, secondo alcuni, di invecchiare il look.

A differenza di quanto si dice, è possibile affermare che non è affatto così in quanto, come spesso accade, conta tantissimo saperlo abbinare e indossare nel modo giusto. Con l’arrivo della stagione fredda poi un look di questo tipo è assolutamente consigliato.

I pantaloni, che siano il modello stretto oppure larghi, caratterizzati da delle righe verticali che non sono altro che la definizione poi del velluto a coste, sicuramente sono un esempio di questo tipo di tessuto di abbigliamento. In base poi all’ampiezza della riga si definisce poi un velluto a coste che sia stretto o un altro particolarmente largo.

In ogni caso è una finitura che bisogna imparare indossare e abbinare se si vuole optare per un look più urban e meno retrò o vintage. Il pantalone a coste, ma anche le giacche, le gonne o le salopette sono tutti dei capi sicuramente adatti.

Velluto a coste: come abbinare

Un capo o un look con finitura di velluto coste si distingue, rispetto ad altri, soprattutto per la presenza del pantalone che sicuramente è un must di questo tipo di tessuto. Un indumento come il pantalone è sicuramente un grande protagonista, ma non bisogna dimenticare altri indumenti come per esempio la giacca.

Un tipo di giacca, come il blazer, presente sia nella versione lunga o corta, in stile mannish, è sicuramente adatto, oltre a essere uno dei capi più in voga per questo autunno. Un capo del genere, da indossare nella stessa foggia, si adatta molto bene a look formali, come per esempio una giornata in ufficio.

Per evitare il cosiddetto effetto vintage, a un pantalone in velluto a coste è possibile abbinare dei colori più brillanti come per esempio il rosa oppure il senape evitando sfumature come grigio o il marrone. Un pantalone in questa finitura si abbina molto bene una t-shirt per un look semplice ma anche casual.

La giacca in velluto a coste è sicuramente un altro capo che è in grado di trasportare negli anni 90 e che risulta essere di moda, e quindi un must have di questa stagione. La giacca si può poi abbinare a dei jeans a vita alta e ha dei mocassini per un look elegante e con un tocco vintage.

Tra le finiture di velluto a coste, anche i pantaloni a zampa che sono il vero must di stagione.