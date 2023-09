La Milano Fashion Week dedicata alle collezione femminili Autunno/Inverno 2024 è giunta al termine. Come ogni anno, i brand hanno anticipato le tendenze per la prossima stagione. E non solo in fatto di look! Numerose idee da cui prendere ispirazione anche per quanto riguarda le unghie.

Le unghie più belle viste in passerella alla Milano Fashion Week

Negli ultimi giorni nella Capitale della moda è andata in scena la tanto attesa Fashion Week. Un evento ricco di appuntamenti e sfilate esclusive per svelare tutte le tendenze più in voga e richieste della prossima stagione. Oltre ai look, alle acconciature e ai make-up, ad aver conquistato il mondo fashion sono state anche le unghie. Dalle unghie rosse fiammanti alle decorazioni tridimensionali, scopriamo insieme tutti i nuovi trend da provare sulle nostre unghie.

Tendenze unghie: tante idee da cui prendere ispirazione

Il rosso in tutte le sue sfumature

Sulle unghie protagonista indiscusso è stato il rosso in tutte le sue sfumature: dalle tonalità più accese come il rosso corallo alle nuance più scure come il borgogna. Impossibile resistere all’intramontabile fascino di questa manicure: elegante, raffinata ma al contempo semplice.

Le unghie perlate

Dopo le Glazed Donuts Nails diventate virali grazie a Hailey Bieber, le unghie perlate conquistano anche le passerelle della Milano Fashion Week. A sfoggiarle sono state le modelle che hanno sfilato per il brand italiano GCDS. Una manicure perfetta come alternativa al tradizionale smalto nude.

Manicure nude

Amatissime anche le unghie nude, impreziosite da uno smalto lattiginoso o rosa. Una manicure classica, delicata e raffinata. Ideale per chi vuole delle unghie dall’effetto molto naturale.

Unghie naturali senza smalto

Negli ultimi mesi tra le celebrità ha spopolato il clean look, ovvero una bellezza acqua e sapone. E così è stato anche per le unghie. Sulle passerelle della Milano Fashion Week numerose modelle hanno sfoggiato delle manicure completamente naturali. Unghie corte, quadrate, leggermente affusolate, e senza nessuno smalto. Se volete rendere la vostra manicure un po’ più luminosa, potete aggiungere un semplice colore trasparente.

Smalto giallo canarino Il brand Andersson Bell invece, in occasione della sua sfilata, propone una manicure semplice ma d’impatto con un grazioso smalto giallo canarino.

Nail art floreale tridimensionale

La manicure che ha lasciato il pubblico senza parola è stata indubbiamente quella sfoggiata dalle modelle di Moschino. La celebre maison italiana ha optato per una nail art nude impreziosita da brillantini e dettagli floreali tridimensionali.

