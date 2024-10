Quali sono i colori smalto di tendenza di questo autunno 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Unghie autunno 2024

Ci siamo, l’autunno è iniziato da qualche settimana e, come ogni stagioni, le tendenze cambiano, anche per quanti riguarda le unghie. Colori, forme, decorazioni, ogni stagione ha le sue tendenze. Ci sono infatti alcune tonalità che sono proprio stagionali, come ad esempio il marrone, che è proprio il colore dell’autunno, o il caramello che ricorda proprio il colore delle foglie che cadono in questa stagione fredda. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i colore smalto di tendenza per l’autunno 2024.

Unghie autunno 2024: i colori smalto di tendenza

Come abbiamo appena detto, ogni stagione ha le sue tendenze, andiamo ora a vedere quali sono i colori smalto di tendenza per questo autunno 2024:

Cioccolato: come detto il marrone è il colore dell’autunno, quest’anno di grande tendenza il color cioccolato, perfetto soprattutto per le unghie a mandorla.

altra sfumatura del marrone di super tendenza, colore che ricorda quello delle foglie che cadono proprio in questo periodo dell’anno. Rosso : lo smalto rosso è davvero intramontabile, perfetto per ogni stagione e ogni occasione. Per questo autunno 2024 di tendenza tutte le sfumature del rosso, dal ciliegia al mattone.

un altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il grigio, una tonalità neutra che si abbina a tante altre sfumature. Anche i colori metallici, argento, oro e bronzo, sono di grande tendenza per le prossime stagioni fredde. Verde: tra i colori di tendenza dell’autunno 2024 c’è anche il verde. Sia il verde bosco, sia verde smeraldo. Anche questo colore si abbina facilmente ed è adatto a tante occasioni diverse.

Unghie autunno 2024: le nail arti di tendenza

Dopo aver visto quelli che sono i colori smalto di tendenza, andiamo a vedere insieme quali sono invece le nail art su cui puntare questo autunno 2024: